健康網》從棒球場到病床 名教頭「大陳老師」離世 再敲肺癌警鐘

棒球基層教頭「大陳老師」陳哲祥因肺癌不幸離世。台北市衛生局指出，目前低劑量電腦斷層（LDCT）是目前唯一具實證、能有效早期發現早期病灶的最有效方式。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕曾孕育出棒球好手許銘傑、林岳平、陳傑憲及林益全等多位現役與退役職棒名將的基層教頭「大陳老師」陳哲祥，不幸因肺癌於23日辭世，享年76歲。衛福部國民健康署公布，肺癌已是國人十大死亡之首，蟬聯逾20年。

陳哲祥曾是1973年第10屆亞錦賽的台灣隊國手，與胞弟陳哲昇在高雄基層棒球執教奉獻50餘年，人稱「大陳老師」、「小陳老師」，1989年他在台電業務部任職時，被借調出任五福國中棒球隊教練，教過許銘傑、陳宗甫、葉成龍、許閔嵐等好手。他自2014年從台電退休後，也常到球場義務指導基層球隊，生病後閉門養病，更加低調。

請繼續往下閱讀...

根據台北市衛生局衛教資料指出，肺癌是一種生長於支氣管或肺泡的惡性腫瘤，在台灣，肺癌高居國人癌症死因首位，每年超過9000人死於肺癌，在許多歐美先進國家，肺癌也是死亡率最高的癌症，而我國每年新增肺癌個案人數約有1萬3000人肺癌。肺癌成因中「吸菸」是影響最大的危險因子，其他包括環境因素（如二手菸、空氣污染、油煙、氡氣、石綿、砷）、疾病史（結核病、慢性阻塞性肺病病史或肺癌家族史）等，也被指出會增加罹患肺癌的機會，提醒民眾應時時注意自身肺部健康。

衛生局指出，肺癌是隱形殺手，初期通常症狀不明顯，但瞭解肺部的「求救信號」，有助提高自我警覺，察覺早期症狀，及早發現，及早治療。常見的肺癌症狀包括：

●持續咳嗽且未見好轉。

●咳痰帶有血絲或咳血。

●呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲。

●持續胸痛且有惡化情形。

●聲音沙啞。

●骨關節疼痛。

●無預警的體重下降、食慾不振。

民眾若出現上述症狀，雖有可能不是肺癌引起，仍建議尋求醫師諮詢與評估是否進一步進行肺癌篩檢（低劑量斷層掃描LDCT），找出原因及早診治，以免耽誤病情。

低劑量電腦斷層（LDCT）是目前唯一具實證、能有效早期發現早期（0-1期）肺癌的篩檢工具，過程僅需5分鐘、無須禁食與注射顯影劑，輻射量較低。台灣政府自111年7月起補助「肺癌家族史」及「重度吸菸者」兩大高風險族群，每2年1次免費LDCT檢查，有助提升存活率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法