自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

初一到初三都有看診 宜蘭3醫院加開特別門診

2026/01/28 14:21

農曆春節是流感高峰季，加上出遊群聚多，增加傳染病傳播風險，宜蘭今年春節期間共計陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院及羅東聖母醫院等3家醫院加開特別門診。（資料照）

農曆春節是流感高峰季，加上出遊群聚多，增加傳染病傳播風險，宜蘭今年春節期間共計陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院及羅東聖母醫院等3家醫院加開特別門診。（資料照）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農曆春節是流感高峰季，加上出遊群聚多，增加傳染病傳播風險，宜蘭今年春節期間共計陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院及羅東聖母醫院等3家醫院加開特別門診，紓解急診就醫人潮。

農曆春節連假天數長，民眾就醫需求增加，依過往統計，春節期間急診就醫人次約為平日的1.5至1.7倍，宜蘭縣政府公布春節就醫資訊，有3家醫院開設傳染病特別門診，呼籲民眾善用春節特別門診與分級醫療資源。

陽明交大附設醫院於2月17日初一上、下午開設內科門診；2月18日初二上午開設兒科、下午內科；2月19日初三上午兒科、下午外科。聖母醫院初一上午外科、下午內科；初二上午外科、下午兒科及內科；初三上午外科、下午兒科及內科。

羅東博愛醫院初一上、下午開設外科，下午及晚上則是兒科；初二、初三的上午有外科、內科，下午外科、內科及兒科，晚上為兒科。

宜蘭縣衛生局表示，春節期間有多家健保藥局提供服務，但部分藥局營業時間略有調整，若民眾的慢性病連續處方箋用藥，第2次或第3次用藥吃完時間落在春節期間，可提前自1月31日起持處方箋領藥，詳細時間已在衛生局官網公告。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中