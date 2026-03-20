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台日友好交流 茨城縣醫療大學師生訪國軍醫院屏東分院
〔記者羅欣貞／屏東報導〕深化長照服務學習交流情誼，日本茨城縣立醫療大學職能治療系師生一行15人，今（20）日參訪國軍高雄總醫院屏東分院，除展開長期照護服務的交流，也就失智症患者的照護方案進行探討。
日本茨城縣立醫療大學職能治療系師生，此行是透過高雄醫學大學職能治療學系安排，走訪國軍高雄總醫院屏東分院。國軍醫院屏東分院的長照服務，涵蓋失智共同照護、失智據點、權責型失智據點以及日間照護中心等專業，從整體照護體系的規劃，到日常照護的提供，均強調以人為本、以家庭為中心、以社區為基礎，為每位長照需求者提供全面性、個別化的照護計畫。
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在參訪過程中，茨城縣立醫療大學的師生們對屏東分院的長照服務模式，以及創新的醫療照護體系表示高度肯定，尤其在失智症患者的共照模式及日照中心的運作，留下深刻印象，此次活動不僅促進台、日機構間的學術交流，也對長照服務的合作發展奠立基礎。
國軍醫院屏東分院表示，秉持醫養結合原則，力求在長期照護中實現病患的身心健康並提升生活品質，未來團隊將繼續創新與精進，為更多需要長照服務的民眾提供專業及貼心的照護服務，也期待未來能有更多國際合作與交流機會，共同推動長照服務的發展與完善。
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