台日友好交流 茨城縣醫療大學師生訪國軍醫院屏東分院

日本茨城縣醫療大學職能治療系師生至屏東市樂智社區服務據點參訪並體驗課程，與國軍高雄總醫院屏東分院醫療團隊及玉成里團隊合影留念。（圖由國軍高雄總醫院屏東分院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕深化長照服務學習交流情誼，日本茨城縣立醫療大學職能治療系師生一行15人，今（20）日參訪國軍高雄總醫院屏東分院，除展開長期照護服務的交流，也就失智症患者的照護方案進行探討。

日本茨城縣立醫療大學職能治療系師生，此行是透過高雄醫學大學職能治療學系安排，走訪國軍高雄總醫院屏東分院。國軍醫院屏東分院的長照服務，涵蓋失智共同照護、失智據點、權責型失智據點以及日間照護中心等專業，從整體照護體系的規劃，到日常照護的提供，均強調以人為本、以家庭為中心、以社區為基礎，為每位長照需求者提供全面性、個別化的照護計畫。

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在參訪過程中，茨城縣立醫療大學的師生們對屏東分院的長照服務模式，以及創新的醫療照護體系表示高度肯定，尤其在失智症患者的共照模式及日照中心的運作，留下深刻印象，此次活動不僅促進台、日機構間的學術交流，也對長照服務的合作發展奠立基礎。

國軍醫院屏東分院表示，秉持醫養結合原則，力求在長期照護中實現病患的身心健康並提升生活品質，未來團隊將繼續創新與精進，為更多需要長照服務的民眾提供專業及貼心的照護服務，也期待未來能有更多國際合作與交流機會，共同推動長照服務的發展與完善。

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