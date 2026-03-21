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健康網》韓星對抗肉瘤癌！ 手術現場直擊：腫瘤拔不下來

2026/03/21 23:57

南韓老派演員金英浩罹患肉瘤癌，已歷經3次復發、多次手術、化療及放療。和信醫院指出，與上皮癌相比，肉瘤的發生機率較低，約占所有癌症病例的1%。（取自金英浩IG）

南韓老派演員金英浩罹患肉瘤癌，已歷經3次復發、多次手術、化療及放療。和信醫院指出，與上皮癌相比，肉瘤的發生機率較低，約占所有癌症病例的1%。（取自金英浩IG）

〔健康頻道／綜合報導〕南韓演員金英浩公開自己罹患肉瘤癌的過程，歷經3度復發及多次手術，也分享自己得了癌症後出現恐懼、沮喪、憤怒、煩躁等失落、無力感的情緒。和信治癌中心醫院指出，癌症可分為上皮癌和肉瘤兩大類，肉瘤則源於間葉組織，如結締組織、骨骼、軟骨、肌肉和脂肪組織。

金英浩曾經演出過韓劇《奇皇后》、電影《綠夜》（Green Night）等作品。肉瘤癌一直纏著他不放，依序出現在大腿肌肉、大腿內側以及側腹部。切除後，還要做化療、放射線治療，被迫放棄他最愛的運動。

根據和信醫院衛教資料指出，肉瘤的初次治療至關重要，必須及早尋求專家協助，因為一旦轉移，不僅治療效果不佳，若要挽救也要付出更大的代價。與上皮癌相比，肉瘤的發生機率較低，約占所有癌症病例的1%。

肉瘤在外觀與影像上很容易被誤認為良性，和信醫院指出，貿然開刀反而可能導致腫瘤擴散或影響後續治療，因此團隊始終秉持審慎態度，強調先確定病因再治療，即在治療前一定進行病理檢驗，查清病因後再制定相應治療計畫。多年來，團隊以豐富經驗與精準檢驗，推翻多起其他醫療機構的誤判，為病人找到正確病因。

此外，並非所有肉瘤都適合一開始就以手術治療，特別是骨肉瘤或兒童惡性肉瘤，手術前通常需先接受化療，以降低腫瘤負荷。團隊會根據腫瘤類型、分期及病人整體狀況，量身訂製最佳治療策略。

金英浩也分享一次局部麻醉手術，他目睹肉瘤都黏在一起，拔不下來，他說：「腫瘤真的是很噁心！」

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