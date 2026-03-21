健康網》別迷信「咳嗽救心梗」 網紅醫：恐造成瓦氏動作加速惡化

當心肌梗塞發作，西班牙百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯．賈拉米洛表示，千萬別狂咳，反而加速惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕心肌梗塞發作令人措手不及，西班牙百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯．賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）表示，網傳要咳嗽是誤傳，此時要保持一種「代謝安靜狀態」，不要說話、不要刻意咳嗽，「用力咳嗽救心臟」完全是錯誤的。

卡洛斯．賈拉米洛在YouTube上發表，他解釋，咳嗽會造成Valsalva maneuver（瓦氏動作），反而可能讓情況更糟。此時更要專注呼吸，更要想像每一口吸進來的氧分子，都在滋養身體，此時要讓身體進入「節能模式」，等待救護人員到來。

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卡洛斯．賈拉米洛表示，獨自一人發作急救三部曲─去電求救一定表明是自己獨自一人，快拿出阿斯匹靈咬碎含在舌下，爭取身體快吸收，不要急著喝水把藥吞下去，最好以「半坐姿」靠牆等候救援。

但是，心肌梗塞並不是突然發生，卡洛斯．賈拉米洛指出，這種結果是日積月累，超過數十年，像是胰島素阻抗、慢性發炎、缺乏運動、肌肉量流失，最後導致心臟受損。

根據台灣心臟學會指出，心肌梗塞多與長期心血管危險因子有關，包括高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸與肥胖等。醫師提醒，心血管疾病往往是數十年累積的結果，維持運動習慣、均衡飲食與控制代謝疾病，是預防關鍵。

隨著醫療進步，經冠狀動脈介入治療（PCI）已能在黃金時間內打通血管，大幅降低死亡率。但專家強調，及早辨識症狀並快速就醫，仍是影響預後的最重要因素。

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