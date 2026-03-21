自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》別迷信「咳嗽救心梗」 網紅醫：恐造成瓦氏動作加速惡化

2026/03/21 19:06

當心肌梗塞發作，西班牙百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯．賈拉米洛表示，千萬別狂咳，反而加速惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

當心肌梗塞發作，西班牙百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯．賈拉米洛表示，千萬別狂咳，反而加速惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕心肌梗塞發作令人措手不及，西班牙百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯．賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）表示，網傳要咳嗽是誤傳，此時要保持一種「代謝安靜狀態」，不要說話、不要刻意咳嗽，「用力咳嗽救心臟」完全是錯誤的。

卡洛斯．賈拉米洛在YouTube上發表，他解釋，咳嗽會造成Valsalva maneuver（瓦氏動作），反而可能讓情況更糟。此時更要專注呼吸，更要想像每一口吸進來的氧分子，都在滋養身體，此時要讓身體進入「節能模式」，等待救護人員到來。

卡洛斯．賈拉米洛表示，獨自一人發作急救三部曲─去電求救一定表明是自己獨自一人，快拿出阿斯匹靈咬碎含在舌下，爭取身體快吸收，不要急著喝水把藥吞下去，最好以「半坐姿」靠牆等候救援。

但是，心肌梗塞並不是突然發生，卡洛斯．賈拉米洛指出，這種結果是日積月累，超過數十年，像是胰島素阻抗、慢性發炎、缺乏運動、肌肉量流失，最後導致心臟受損。

根據台灣心臟學會指出，心肌梗塞多與長期心血管危險因子有關，包括高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸與肥胖等。醫師提醒，心血管疾病往往是數十年累積的結果，維持運動習慣、均衡飲食與控制代謝疾病，是預防關鍵。

隨著醫療進步，經冠狀動脈介入治療（PCI）已能在黃金時間內打通血管，大幅降低死亡率。但專家強調，及早辨識症狀並快速就醫，仍是影響預後的最重要因素。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中