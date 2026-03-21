高雄推AI預測系統 提前辨識長者住院失能風險

高雄推AI預測系統提前辨識長者住院失能風險。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕長輩住院期間因體力衰弱、環境改變及受疾病等因素影響，易有飲食變差、活動力急速下降等「快速退化」狀況，高市衛生局與高雄榮民總醫院合作建置研發中「生成式AI高齡長者住院失能風險與銜接長照預測系統」，協助醫療團隊在長輩住院期間及早辨識失能風險，並參加2026高雄智慧城市展。

衛生局統計截至今（115）年2月底，高雄市老人人口比率已達20.9%，高於全國平均，衛生局推估全市長照需求人口突破11萬人，因應高齡人口快速成長，長照服務需求持續增加，去年出院準備銜接長照服務需求人數，已較前年成長25%，顯示智慧化輔助工具導入的必要性。

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為因應高齡化社會長照需求增加，高市衛生局今（115）年以「生成式AI高齡長者住院失能風險與銜接長照預測系統」首度參展，期以大數據分析與模型建置，協助醫療團隊在長輩住院期間即早辨識失能風險，預測長照需要等級，作為出院規劃與銜接長照服務重要參考，並配合衛生福利部長照3.0政策，強化醫照整合，協助長者出院後迅速獲得長照服務，減輕家屬照顧負擔。

衛生局指出，透過AI預測模型提供的參考資訊，出院準備個管師能及早與住院長者及照顧者，討論返家後的照顧規劃，預先安排「照顧及專業服務」、「輔具及居家無障礙環境改善」、「交通接送」及「喘息服務」等各項資源，讓長者及照顧者有所因應，出院後能更順利銜接所需的長照服務，進一步提升出院準備銜接長照服務的整體效能。

高市衛生局首度於市政主題館展出現正研發建置中的「AI高齡長者住院失能風險與銜接長照預測系統」，即早掌握住院長者照護需求。（高市衛生局提供）

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