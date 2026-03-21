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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血壓不高不吃藥？ 心臟醫示警：亂減藥恐更傷血管

2026/03/21 22:31

宇平診所心臟科醫師劉中平提醒，血壓治療最重要的是保持壓力穩定，自行減藥或改變服藥頻率的做法，恐讓血壓波動加劇，增加血管硬化或阻塞的風險；情境照。（圖取自freepik）

宇平診所心臟科醫師劉中平提醒，血壓治療最重要的是保持壓力穩定，自行減藥或改變服藥頻率的做法，恐讓血壓波動加劇，增加血管硬化或阻塞的風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少高血壓患者在血壓數值穩定後，常會自行減藥或改成隔天吃一次，尤有甚者，還會依當天血壓高低決定是否服藥。宇平診所心臟科醫師劉中平提醒，血壓治療最重要的是保持壓力穩定，這種自行減藥或改變服藥時間的做法，恐讓血壓波動加劇，反而增加血管硬化或阻塞的風險。

劉中平於臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，常遇到患者詢問，血壓比較好是否可把藥物改成隔天吃、天氣暖和或血壓不高是否可不吃藥？提醒血壓治療最重要的是要保持壓力的平穩，不要讓血壓忽高忽低，以免造成血管張力過大，使血管內皮受損，造成血管硬化或阻塞的危險。若擅自改變服藥方式，反而可能造成血管受損。

劉中平進一步提及，目前大部分的血壓藥物都延長藥物作用時間，一天服用一次即可。但若隔天服用，血壓波動一定會變大。也就是說，有吃藥的時候血壓比較低，沒有吃藥的時候血壓就會飆升。

劉中平說明，量血壓時可能沒超過標準，但若自行間隔吃藥，會導致體內藥物濃度明顯波動，血壓也會跟著波動，長期下來就會讓血管受損，影響身體健康。甚至也有專家建議，未必需要每天量血壓，也不需要看血壓數值來調整。因為，每天固定時間吃藥，才能讓血液中的藥物濃度維持恆定，達到穩定控制血壓的效果。

劉中平解釋，若血壓數值較低就停藥，以致藥物濃度下降，可能也會讓血壓上升。如此一來，血壓波動反而會更大。因此，劉中平表示，臨時的血壓過低或過高若無不舒服，其實可以照常服藥；若想要量測血壓讓醫師參考，長期穩定服藥的患者，其實一個月量8次、一週2次也足夠。

劉中平強調，血壓控制方式是越少調整藥物越好，每天固定服藥，讓血中的藥物濃度穩定，這是目前最好的方法。若真的很擔心，建議可和醫生討論如何讓血壓穩定下來，切勿自行改變藥物服用頻率，對自己的健康才會比較好。

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