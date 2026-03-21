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健康 > 杏林動態

O型血告急！ 台中剩2.9天 清明連假將至恐更吃緊

2026/03/21 11:57

台灣血液基金會今（21日）指出，今年連假較多，民眾出遊、出國比例增加，恐影響捐血意願，讓血庫壓力進一步升高。（資料照）

台灣血液基金會今（21日）指出，今年連假較多，民眾出遊、出國比例增加，恐影響捐血意願，讓血庫壓力進一步升高。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕天氣回暖，但國內A型與O型血庫仍偏低，尤其O型血全台庫存僅約4.6天，其中台中更只剩2.9天，情況吃緊。台灣血液基金會今（21日）指出，今年連假較多，民眾出遊、出國比例增加，恐影響捐血意願，讓血庫壓力進一步升高，血基會推估，全台每天約需7千袋各型血液，其中O型血每日需求約3千袋，才能維持基本醫療量能。

血基會公關處處長王萱慧表示，A型與O型血先前就已偏低，即使近日天氣轉好、捐血量略有回升，但之前的缺口還沒有完全補上來，整體血量仍未回到安全水準，尤其中部地區O型血長期偏低，目前雖持續採血，但既有落差仍待補齊。

依血液安全標準，庫存須維持7至10天，4至7天為偏低，低於4天則屬急缺。血基會統計，目前全台血液庫存約6.2天，仍在偏低區間，其中以O型與A型最為短缺。各地O型血庫存分別為台北5.3天、新竹6.6天、高雄4.4天，台中僅2.9天，為全台最低。

王萱慧表示，血液雖可透過全國互助調撥，但在各地庫存普遍偏低的情況下，調度空間有限，各中心仍須優先維持基本安全存量。隨著清明連假將至，連假前後往往是血庫較吃緊的時期，除民眾出遊影響捐血外，部分人返國後也需暫緩捐血，進一步壓縮血源供應。

今年共有11個國定假日、9個連續假期，血基會特別呼籲民眾把握連假前時間踴躍捐血，尤其是A型與O型捐血人，共同補足血庫缺口，每一袋血液，都是支撐醫療、延續生命的重要力量。

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