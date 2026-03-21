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健康 > 名人健康事

健康網》4年多抗癌路落幕…29歲網紅王韡蒨病逝前警訊曝光

2026/03/21 21:24

台灣網紅王韡蒨在社群停更3個多月，日前不敵淋巴癌。台北榮總護理部e點通指出，只要身體出現發燒、腫塊、發癢、盜汗、咳嗽、消瘦，即應及早就醫檢查。（取自王韡蒨IG）

台灣網紅王韡蒨在社群停更3個多月，日前不敵淋巴癌。台北榮總護理部e點通指出，只要身體出現發燒、腫塊、發癢、盜汗、咳嗽、消瘦，即應及早就醫檢查。（取自王韡蒨IG）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣網紅王韡蒨在社群停更3個多月，直到最近才由公司發出公告，她已於日前因淋巴癌辭世，享年29歲。根據台北榮總護理部e點通指出，最常見的症狀是發燒、腫塊、發癢、盜汗、咳嗽、消瘦，一旦有症狀要盡早就醫。

王韡蒨在4年多前確診淋巴癌。據她在社群上分享，因覺得腋下腫脹且伴隨疼痛，原本誤以為是搬貨造成的肌肉拉傷。結果自己摸到了一顆東西，進一步檢查才發現是淋巴瘤，還日漸長大，她形容：「極速狂飆的生長能力」。

根據台北榮總護理部e點通衛教資料表示，淋巴瘤是一種影響淋巴系統的癌症，簡單來說，就是免疫細胞（淋巴球）不正常的增生，導致淋巴結腫大，甚至影響身體其他器官。主要分為「何杰金氏淋巴瘤」與「非何杰金氏淋巴瘤」兩大類，常見以後者居多。其發生原因可能與病毒感染、輻射、化學物質或免疫系統缺損等有關。

據王韡蒨在IG上發表，經超音波一照發現不是長了一顆東西，是一整串的淋巴腫瘤，她很勇敢接受自己罹癌，男友及好朋友為了陪她一起抗癌，都剃了光頭。（取自王韡蒨IG）

據王韡蒨在IG上發表，經超音波一照發現不是長了一顆東西，是一整串的淋巴腫瘤，她很勇敢接受自己罹癌，男友及好朋友為了陪她一起抗癌，都剃了光頭。（取自王韡蒨IG）

淋巴瘤有以下6種症狀：

1.發燒：持續發燒超過38°C，原因不明。

2.腫塊：脖子、腋下或鼠蹊部可能出現超過1公分的腫塊、持續兩週以上，摸起來不會痛。

3.發癢：可能出現表皮之紅疹或紅斑塊，並出現持續性全身皮膚癢。

4.盜汗：常在夜間異常大量排汗。

5.咳嗽：一直咳嗽，或感覺喘不過氣來。

6.消瘦：不明原因的體重减輕，短時間內掉了超過原本體重的10%，且變得很沒精神且很疲倦。

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