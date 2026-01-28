自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》魔人普烏配音員腦溢血辭世 醫揭顱內升壓最棘手

2026/01/28 17:51

日本知名聲優鹽屋浩三（左圖，翻攝於日本dmenu）不幸因腦溢血病逝，生前為《七龍珠Z》中魔人普烏的配音員（右圖取自維基百科）。

日本知名聲優鹽屋浩三（左圖，翻攝於日本dmenu）不幸因腦溢血病逝，生前為《七龍珠Z》中魔人普烏的配音員（右圖取自維基百科）。

〔健康頻道／綜合報導〕日本知名聲優鹽屋浩三曾配音《七龍珠Z》中魔人普烏，日前因腦溢血不治，享年71歲。奇美醫學中心神經外科主治醫師洪翊傑指出，當發生腦出血時，因頭顱為一密閉空間，血塊會壓迫腦組織、造成局部腦缺氧及顱內壓升高，其中最致命的就是顱內壓升高。

根據奇美醫院衛教資料指出，出血性腦中風，俗稱「腦溢血」，主要為長期的高血壓所導致，根據台灣腦中風學會所出版的台灣腦中風防治指引，目前35歲以上每10萬人口每年約有73人，佔所有中風病人的22%，但其死亡率則較腦梗塞高出許多，發病一個月內的死亡率約26-30%。

鹽屋浩三從童星開始在演藝圈活躍，直到國中才離劇團。據他的弟弟鹽屋翼指出，其兄個性屬於沉默寡言型，兄弟兩人都從事配音工作，尤其是鹽屋浩三詮釋魔人普烏的聲音，廣受大家喜愛。

洪翊傑指出，儘管出血性腦中風之病人初期須於加護病房接受積極之血壓控制及嚴密之意識監控。當病人懷疑因顱內壓升高而持續有意識狀態惡化（昏迷指數小於9分）可考慮放置顱內壓監測器，以利24小時緊密監控顱內壓變化。若腦壓持續升高，即需考慮開顱手術。此外，尚需考慮開顱手術之情形包含小腦出血，大量腦出血合併昏迷指數惡化等情形。

洪翊傑說，有別於傳統開顱手術，神經外科醫師藉由內視鏡輔助開顱手術，是採微創方式，可降低手術中對腦組織的傷害，同時縮短手術時間、減少出血量，搶救生命也搶救關鍵的腦組織，盡量保留神經功能，降低日後發生嚴重癱瘓的機會。

