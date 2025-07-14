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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

新南向合作 越南盼台深化交流協助醫療體系現代化

2025/07/14 10:54

台北榮總近日在越南胡志明市舉辦國際癌症研討會，聚焦「非侵入性癌症治療」、「癌症手術技術」及「智慧醫療新趨勢」3大主題；圖為情境照。（圖取自freepik）

台北榮總近日在越南胡志明市舉辦國際癌症研討會，聚焦「非侵入性癌症治療」、「癌症手術技術」及「智慧醫療新趨勢」3大主題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔中央社〕台北榮總近日在越南胡志明市舉辦國際癌症研討會，越南商工總會副主席武新城致詞表示，期盼台灣能加強投資與技術轉移，協助越南醫療體系現代化。活動吸引逾400人參與。

2025年國際癌症研討會昨天在胡志明市登場，活動由台北榮民總醫院國際醫療中心發起，高雄醫學大學附設中和紀念醫院、秀傳醫療體系以及越南大水鑊醫院共同舉辦，共計400多名台越醫療專家及產業代表出席。

台北榮總表示，這次會議旨在推動新南向政策，深化台越醫療學術交流。為確保活動順利進行，台北榮總國際醫療中心主任劉君恕及其團隊花了半年時間籌備，包括聯繫越南的醫院、規劃議程以及申請各項活動許可。

研討會共發表37篇學術論文，聚焦「非侵入性癌症治療」、「癌症手術技術」及「智慧醫療新趨勢」3大主題，涵蓋重粒子放射治療、機器人手術、免疫與細胞療法、人工智慧（AI）與大數據在醫療管理中的應用、智慧醫院發展趨勢，以及肝臟與骨髓移植在肝癌及血癌治療中的臨床成果。

台北榮總院長陳威明表示，台北榮總向越南醫院分享自身在轉型、創新與落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的經驗。他並強調，醫院的核心任務是救人，而非以營利為目的，期盼和越南醫療同業分享這項理念。

越南商工總會（VCCI）副主席武新城（Vo Tan Thanh）致詞時強調，這次研討會再次證明台越醫療產業的合作潛力無窮。越南也期待，台灣能有更多的投資與技術轉移，幫助越南醫療體系現代化。

配合新南向「以醫帶商」的策略構想，台北榮總並邀請多名台越醫療產業代表參與，期盼促進雙邊業者交流合作與業務拓展。台灣業者在會場上展示職業病與慢性病管理系統、醫療影像AI平台、遠距醫療及藥品等多元應用。

越南近年積極提升醫療品質，對台灣經驗的分享相當重視，這次活動除了中華民國駐胡志明市辦事處協助，也獲得越南台灣事務委員會及越南衛生部的支持，顯示雙方對深化醫療合作的高度共識。 

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