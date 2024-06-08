健康網》小心噎到！醫列吃粽子「4大口腔注意事項」

醫師指出，吃粽子時要小口吃，且不要邊吃邊說話，保持坐直並避免仰頭吃，吃完後也要保持坐直。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕再過幾天，就是端午佳節，節日就是要吃粽子！顯微根管醫師張添皓在臉書粉專「張添皓醫師的牙髓診療室」及網站發文提醒，4個口腔牙齒注意事項，讓民眾在端午佳節享用美味，又能照顧到牙齒口腔健康。

●注意粽子內的硬韌食材：咬下每一口時，不要突然用力，緩緩地嚼，先確定口中沒有太硬的食材，再咀嚼，粽子的烹煮方式也需要確認糯米都熟透了才吃。

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●避免噎到、嗆到：吃粽子時要小口吃，且不要邊吃邊說話，保持坐直並避免仰頭吃，吃完後也要保持坐直，至少30分鐘。有吞嚥障礙的朋友，可以請教專業的團隊。

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●控制糖分攝取：請適量吃含有高糖分的粽子，如紅豆沙粽或甜粽，以及需要沾細砂糖、蜂蜜、煉乳的粽子。糖分過高不只影響全身健康，對牙齒健康也有不小的影響。

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●口腔清潔：吃完粽子後，請記得使用牙刷、牙線、牙間刷清潔口腔與牙齒，刷牙要至少兩次，每次兩分鐘以上，並且仔細使用牙線。如果有活動假牙，吃完後也需要清潔。

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