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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

美不建議孕婦、兒童打新冠疫苗 邱泰源：由ACIP專家審慎討論

2025/05/28 10:02

面對新冠疫情升溫，衛福部長邱泰源表示，包括疫情監控、藥品供應與快篩試劑調度，已從多方面整備。 （記者邱芷柔攝）

面對新冠疫情升溫，衛福部長邱泰源表示，包括疫情監控、藥品供應與快篩試劑調度，已從多方面整備。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）昨（27）日在社群媒體宣布，美國將停止建議孕婦與健康兒童例行接種COVID-19疫苗，引發國際關注。對於台灣是否會跟進？衛福部長邱泰源今（28日）表示，國內將依據ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）專家討論後再決定。

邱泰源上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前受訪表示，面對近期新冠疫情升溫跡象，衛福部已從多方面整備，包括疫情監控、藥品供應與快篩試劑調度。他強調，目前快篩量一定夠，通路也會加快鋪貨，讓民眾更方便取得。

針對快篩供應情況，邱泰源說，已根據疾管署統計的數目，請食藥署要求廠商備貨超過預估量，量一定夠，通路的部分，主要從連鎖藥局、超商著手，「全家、萊爾富、康是美都已鋪貨，7-Eleven也很快會上架。」

至於是否會比照美方，停止為兒童與孕婦施打新冠疫苗？邱泰源回應，會根據ACIP的專家來討論。他也呼籲民眾儘早接種，尤其是高風險族群與免疫力較低者，「10月後還沒打的可以去補接種；65歲以上與45至65歲間免疫力低者，也可考慮打第二劑。」

疾管署副署長羅一鈞補充，美國ACIP預計6月開會討論是否調整建議對象，國內則預計6月中旬召開ACIP，討論今年秋冬新冠疫苗的公費接種對象。

外界也關注疫情升溫是否會導致急診再度壅塞，邱泰源表示，前一波急診壅塞主要與流感疫情有關，新冠與流感在醫療專業上需加以區分，會把過去建立的防疫體系、分級分流機制做好，請大家放心。

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