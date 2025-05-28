自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

新冠疫情續增溫！ 上週102重症、19死 今年新高

2025/05/28 05:30
新冠疫情續增溫！ 上週102重症、19死 今年新高

▲疾管署呼籲民眾自主配戴口罩；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

新冠疫情續增溫！ 上週102重症、19死 今年新高

▲羅一鈞指出，新變異株傳播力較強、台灣時隔1年沒有過新冠疫情流行，可能是這波疫情來得又急又快的原因。（記者林志怡攝）

新冠肺炎疫情近期持續增溫，上週就診人次達4.1萬，已超越去年同期水準，且這波疫情高峰預計落在6月底、7月初，單週就診人次最高恐達20萬。疾管署副署長羅一鈞指出，端午連假後的就診人次是這波疫情高低的關鍵，呼籲民眾出遊探親、參加大型活動，或出入醫療院所、長照機構，務必自主配戴口罩。

6月底高峰 就診估20萬人次

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，新冠肺炎疫情連續7週上升，上週就診人次達4.1萬，較前週增加113%，已高於去年同期的2.3萬人次，另上週新冠肺炎併發症、死亡個案數分別以102例、19例創下今年單週新高。

疾管署防疫醫師李宗翰則指出，上週新增1例南部1個月大男嬰重症個案，沒有先天疾病或送托情況，未接種疫苗，5月底出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，就醫發現個案身高、體重偏低，且呼吸喘、肺部發炎，新冠肺炎快篩陽性，收治住院後，血氧偏低且有酸中毒，持續在加護病房治療，生命徵象尚可，但仍有呼吸喘情況。

羅一鈞指出，這波疫情來勢洶洶，預計在6月底、7月初達到高峰，當週就診人次將達到15至20萬人次，並持續至7月底、8月初才會脫離流行期，端午連假後就診人次是後續疫情高低的關鍵，而這波疫情超越去年水準，可能與新變異株「NB.1.8.1」傳播力較強、台灣時隔1年沒有過新冠疫情流行有關。

過期快篩無「C線」 結果不能採信

至於近期因疫情增溫，有些民眾想透過快篩確認是否感染新冠，家中快篩卻可能已經過期，羅一鈞說，從業者和藥師的意見來看，典型症狀並使用過期快篩、出現2條線的民眾還是很多，若與臨床診斷結果相符，一樣可以採認為開藥的依據，但若使用時「C線」沒有浮現，就代表快篩品質已經出現問題，不能採信。

此外，端午連假將至，民眾可能出遊探親探病或參加大型活動，疾管署建議，民眾自主配戴口罩，另進入醫院、診所、長照機構等醫療照護機構，或搭乘公共運輸工具或至人潮聚集的室內場所時，也建議配戴口罩，且年長者或有慢性病的民眾務必特別注意。

羅一鈞也提醒，若有發燒或呼吸道症狀，建議外出時配戴口罩，並持續到症狀緩解後5天，且盡量在家休息，避免不必要的外出。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中