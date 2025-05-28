新冠疫情續增溫！ 上週102重症、19死 今年新高

▲疾管署呼籲民眾自主配戴口罩；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

▲羅一鈞指出，新變異株傳播力較強、台灣時隔1年沒有過新冠疫情流行，可能是這波疫情來得又急又快的原因。（記者林志怡攝）

新冠肺炎疫情近期持續增溫，上週就診人次達4.1萬，已超越去年同期水準，且這波疫情高峰預計落在6月底、7月初，單週就診人次最高恐達20萬。疾管署副署長羅一鈞指出，端午連假後的就診人次是這波疫情高低的關鍵，呼籲民眾出遊探親、參加大型活動，或出入醫療院所、長照機構，務必自主配戴口罩。

6月底高峰 就診估20萬人次

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，新冠肺炎疫情連續7週上升，上週就診人次達4.1萬，較前週增加113%，已高於去年同期的2.3萬人次，另上週新冠肺炎併發症、死亡個案數分別以102例、19例創下今年單週新高。

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疾管署防疫醫師李宗翰則指出，上週新增1例南部1個月大男嬰重症個案，沒有先天疾病或送托情況，未接種疫苗，5月底出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，就醫發現個案身高、體重偏低，且呼吸喘、肺部發炎，新冠肺炎快篩陽性，收治住院後，血氧偏低且有酸中毒，持續在加護病房治療，生命徵象尚可，但仍有呼吸喘情況。

羅一鈞指出，這波疫情來勢洶洶，預計在6月底、7月初達到高峰，當週就診人次將達到15至20萬人次，並持續至7月底、8月初才會脫離流行期，端午連假後就診人次是後續疫情高低的關鍵，而這波疫情超越去年水準，可能與新變異株「NB.1.8.1」傳播力較強、台灣時隔1年沒有過新冠疫情流行有關。

過期快篩無「C線」 結果不能採信

至於近期因疫情增溫，有些民眾想透過快篩確認是否感染新冠，家中快篩卻可能已經過期，羅一鈞說，從業者和藥師的意見來看，典型症狀並使用過期快篩、出現2條線的民眾還是很多，若與臨床診斷結果相符，一樣可以採認為開藥的依據，但若使用時「C線」沒有浮現，就代表快篩品質已經出現問題，不能採信。

此外，端午連假將至，民眾可能出遊探親探病或參加大型活動，疾管署建議，民眾自主配戴口罩，另進入醫院、診所、長照機構等醫療照護機構，或搭乘公共運輸工具或至人潮聚集的室內場所時，也建議配戴口罩，且年長者或有慢性病的民眾務必特別注意。

羅一鈞也提醒，若有發燒或呼吸道症狀，建議外出時配戴口罩，並持續到症狀緩解後5天，且盡量在家休息，避免不必要的外出。

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