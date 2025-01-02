自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》冬季呼吸道疾病 台日流行中！流感與感冒、新冠差異一次看

2025/01/02 17:07

疾管署宣布流感疫苗開放全民接種。（圖取自shutterstock）

疾管署宣布流感疫苗開放全民接種。（圖取自shutterstock）

相關新聞請見

流感進入流行期！單週類流感就診人次近11萬

健康網》日本流感進入大流行期 醫授旅遊應變計畫

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣忽冷忽熱，呼吸道疾病傳染快速，甚至有網友分享，自己服務的公司竟超過50人，因為重感冒請假。衛福部疾管署日前公布，門急診的類流感就診人次達到10.9萬人次，同時預測疫情將在春節前後達高峰。

同時日本也進入流感流行期，甚至有東京居民需帶孩子到遠處的診所就醫，只因住處附近診所掛號滿額的狀況。日本媒體報導，目前正值新年假期，專家推測日本可能陷入「三重流行」：流感、新冠與黴漿菌共同流行。部分台灣旅客分享自己不慎中標，發高燒又咳嗽，身體完全不能動，需在當地就醫的慘劇。

衛福部疾管署宣布昨（1）日起，流感疫苗開放全民接種，直到疫苗用罄為止。前感染科醫師林氏璧在FB提醒，台灣與日本之流行株，皆為A型流感H1N1，疫苗確實能一定程度防止感染，但接種後2週才能發揮保護力。衛福部疾管署用QA簡單說明流感與一般感冒、新冠病毒的差別，幫助大眾理解。

●流感是什麼？

疾管署說明，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。流感病毒有A-D型，其中只有A型及B型可以引起季節性流行，近年主要流行之季節性流感病毒型別以A（H3N2）、A（H1N1），以及B型流感為主。

●流感的症狀有？

感染流感後引起的症狀主要包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，有部分感染者會伴隨有噁心、嘔吐以及腹瀉等腸胃道症狀，也可能併發嚴重併發症，甚至導致死亡；最常見併發症為肺炎，其他還可能併發腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。

●傳染途徑與潛伏期

疾管署表示，流感主要是藉由感染流感的病患咳嗽或打噴嚏產生飛沫，將病毒傳播給周圍的人，尤其在密閉空間，因空氣不流通，更容易造成病毒傳播。此外，也可因接觸受病患口沫或鼻涕等分泌物所污染之物品表面，再碰觸自己的口、鼻或眼睛而感染。因此咳嗽、打噴嚏戴口罩或以手帕、衣袖捂住口鼻，以及勤洗手是預防感染流感的重要方法。

流感潛伏期（被感染至症狀出現）約1到4天，平均為2天。出現併發症的時間約在發病後的1到2週內。

●流感與一般感冒的不同？

感冒的致病原包含多達數百種不同的病毒，與流感是由感染流感病毒引起不同。一般而言，流感的症狀較一般感冒來得嚴重，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，通常症狀發作較突然，痊癒的時間也比一般感冒長，需1-2週才能完全恢復，而且容易引起併發症（如肺炎、腦炎、心肌炎等），甚至導致死亡。

若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」就須警覺是流感。

●流感與新冠又有什麼不一樣？

疾管署表示，流感與新冠兩者均為呼吸道傳染病，但罹患流感係因感染流感病毒，COVID-19則由感染新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）引起。由於流感和COVID-19部分臨床症狀（如發燒、頭痛、疲倦、咳嗽、肌肉痠痛等）相似，因此需進行快篩或檢驗。

●若得了流感，何時才能返回學校與工作崗位？

落實生病不上班、不上課，生病的幼童、學生及員工在未使用退燒藥物下，至少退燒後24小時才能上班上課。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中