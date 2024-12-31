自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感進入流行期！單週類流感就診人次近11萬

2024/12/31 14:40

曾淑慧表示，流感已經進入流行期，並預計在春節前後達到高峰。（記者林志怡攝）

曾淑慧表示，流感已經進入流行期，並預計在春節前後達到高峰。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期天氣持續偏涼，衛福部疾管署公布最新疫情監測，其中門急診類流感就診人次達到10萬9100人次，近期呈現上升趨勢，急診就診病例達11.2%，已進入流行期。疾管署副署長曾淑慧指出，本波流感疫情預計在春節前後達到高峰，健保急門診就診人次將達到15萬人次。

曾淑慧說明，我國上週新增10例流感重症死亡個案，其中9例未接種本季疫苗，健保就診急門診就診達10萬9100人次，較上週增加13.5%，佔急診就診比例11.2%，超過流感流行閾值、進入流行期，並持續處於上升階段，預計在春節前後達到高峰，健保急門診就診人次可達15萬人次。

疾管署防疫醫師林詠青補充，本週新增較年輕的死亡個案為北部40多歲女性，有氣喘病史，11月下旬出現劇烈咳嗽、呼吸喘、全身無力等症狀，診所就醫後診斷為感冒，領口服藥後返家休養，但12月上旬症狀加劇、再度就醫，經檢查有右側肺炎，且流感快篩A型陽性。

林詠青說，個案經醫師診斷為肺炎、呼吸衰竭合併敗血性休克，收治加護病房治療，但因個案住院後肺炎情況惡化，且併發細菌感染，於住院3週後死亡，死因爲流感併發肺炎與呼吸衰竭。

此外，林詠青指出，另有一位流感重症個案，為北部30多歲男性，有高血壓、慢性腎臟病史，未接種本季流感疫苗，12月中旬出現呼吸喘等症狀，醫院就醫懷疑肺炎，醫師建議住院，但個案未接受，後於3三日後症狀未改善，且有發燒、意識狀態改變，再度至急診就醫。

林詠青說明，個案經檢查發現腎功能異常，胸部電腦斷層有肺炎、肺水腫，醫師診斷肺炎合併呼吸衰竭與急性腎臟損傷，迄今住院近2週，症狀稍有改善，加護病房持續治療中。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中