流感進入流行期！單週類流感就診人次近11萬

曾淑慧表示，流感已經進入流行期，並預計在春節前後達到高峰。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期天氣持續偏涼，衛福部疾管署公布最新疫情監測，其中門急診類流感就診人次達到10萬9100人次，近期呈現上升趨勢，急診就診病例達11.2%，已進入流行期。疾管署副署長曾淑慧指出，本波流感疫情預計在春節前後達到高峰，健保急門診就診人次將達到15萬人次。

曾淑慧說明，我國上週新增10例流感重症死亡個案，其中9例未接種本季疫苗，健保就診急門診就診達10萬9100人次，較上週增加13.5%，佔急診就診比例11.2%，超過流感流行閾值、進入流行期，並持續處於上升階段，預計在春節前後達到高峰，健保急門診就診人次可達15萬人次。

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疾管署防疫醫師林詠青補充，本週新增較年輕的死亡個案為北部40多歲女性，有氣喘病史，11月下旬出現劇烈咳嗽、呼吸喘、全身無力等症狀，診所就醫後診斷為感冒，領口服藥後返家休養，但12月上旬症狀加劇、再度就醫，經檢查有右側肺炎，且流感快篩A型陽性。

林詠青說，個案經醫師診斷為肺炎、呼吸衰竭合併敗血性休克，收治加護病房治療，但因個案住院後肺炎情況惡化，且併發細菌感染，於住院3週後死亡，死因爲流感併發肺炎與呼吸衰竭。

此外，林詠青指出，另有一位流感重症個案，為北部30多歲男性，有高血壓、慢性腎臟病史，未接種本季流感疫苗，12月中旬出現呼吸喘等症狀，醫院就醫懷疑肺炎，醫師建議住院，但個案未接受，後於3三日後症狀未改善，且有發燒、意識狀態改變，再度至急診就醫。

林詠青說明，個案經檢查發現腎功能異常，胸部電腦斷層有肺炎、肺水腫，醫師診斷肺炎合併呼吸衰竭與急性腎臟損傷，迄今住院近2週，症狀稍有改善，加護病房持續治療中。

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