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3週沒排便 滿腹硬屎撐破結腸

2024/12/27 05:30

▲影像檢查顯示，糞便（紅圈處）堆積在腸道導致糞性結腸炎，並造成乙狀結腸破裂。（南投醫院提供）

▲影像檢查顯示，糞便（紅圈處）堆積在腸道導致糞性結腸炎，並造成乙狀結腸破裂。（南投醫院提供）

記者劉濱銓／南投報導

南投70歲蕭姓老翁長期便秘，但他早已習慣3至5天大便1次，日前因3週沒排便，腹痛難耐才到衛福部南投醫院急診，檢查發現腸道內充滿糞便、硬屎，診斷為罕見的糞性結腸炎，並造成乙狀結腸破裂，經手術切除破裂腸道，才保住一命，現已康復出院。

手術切除破裂腸道 保住一命

南投醫院直腸外科主任廖師賢指出，糞性結腸炎是因長期便秘導致糞便堆積在腸道，糞便變得又乾又硬，增加腸道壓力，出現發炎症狀，除了可能損害消化道內血管供應，造成缺血性結腸炎、潰瘍、穿孔，若腸子破裂使得糞便外漏污染腹膜腔，可能併發敗血症，有危及生命的風險。

這名患者長期慢性便秘，也曾因腸阻塞住院治療，此次因下腹劇痛就醫，透過電腦斷層檢查發現，腸內糞便硬如石頭，長期磨擦腸，以致潰瘍、穿孔發炎，診斷為糞性結腸炎合併結腸穿孔，緊急手術切除破裂的腸道、清理腹腔糞水，並裝置腸造口（人工肛門），取出許多硬屎，術後住院1週已康復出院。

廖師賢說，部分患者的糞便因水分被過度吸收，堵在腸道排不出來，排便時僅能解出一些糞水，甚至誤以為拉肚子而自行服用止瀉藥，反而陷入便秘更加嚴重的惡性循環。

他提醒民眾，若排便習慣出現變化，就應找醫師諮詢，並均衡飲食、每日攝取充足水分、膳食纖維，規律運動，維持正常作息，養成固定排便習慣。若有慢性便秘，每週排便不到3次、症狀超過3個月應就醫，切勿擅自服藥，以免延誤病情。

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