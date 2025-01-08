中風婦「經顱磁刺激」半年 重拾串珠巧手藝

▲徐瑋璟（左）醫師為患者進行「經顱磁刺激療法」治療；情境照，圖中患者與本文無關。（記者黃旭磊攝）

記者黃旭磊／台中報導

台中市霧峰區50歲陳女士熱愛手工藝串珠、做卡片，去年突然左側肢體無力緊急至亞洲大學附屬醫院搶救，經阻塞型腦中風取栓手術保命，術後左手腳僵硬，醫師建議接受自費經顱磁刺激治療，復健半年後重拾串珠手藝，陳婦笑稱，「巧手回來了」。

亞大醫院復健科主治醫師徐瑋璟說，腦中風為腦部血管阻塞破裂，造成腦細胞損傷疾病，陳女士因阻塞型腦中風緊急送醫，經緊急採取取栓手術避免阻塞擴大，因術後左側肢體持續無力，口齒不清且吞嚥困難，即使復健治療仍難爬樓梯，經團隊評估採「經顱磁刺激療法」（rTMS），非侵入性復健治療。

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促進受損腦細胞恢復功能

醫療團隊使用特製線圈放置在陳婦頭部，之後發出磁脈衝讓衝波穿過頭皮和頭骨，刺激腦細胞促進腦部功能重塑，幫助受損腦細胞恢復功能，改善中風病兆，10多次治療過程中，陳女士未出現癲癇等副作用，順利完成療程。

rTMS屬自費治療項目，從2018年在台灣核准臨床使用以來，各級醫療院常作為中風復健療程，徐瑋璟強調，經顱磁刺激為安全且有效治療方式，全部療程約10至20次，適用於肢體無力、語言障礙和吞嚥困難等中風後遺症，過程中患者會感到暫時、輕微頭皮刺痛或肌肉抽動，多數患者都能順利完成療程。

陳女士向醫療團隊表示，中風後一度意志消沈失去人生目標，所幸數度刺激腦部後，進行簡單串珠練習，親友說好看「巧手回來了」，期待持續復健做更美麗串珠送給親友。

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