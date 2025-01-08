3招預防「腕隧道症候群」 擺脫「刺痛麻木」糾纏

▲圖2（中榮埔里分院提供）

記者劉濱銓／南投報導

▲圖3（中榮埔里分院提供）

上班族長期使用電腦工作，重複打鍵盤、滑手機等動作，容易造成手腕出現「腕隧道症候群」（Carpal Tunnel Syndrome，CTS），引發麻木刺痛，甚至無力情況影響生活，台中榮總埔里分院表示，保持手部正確姿勢、定時休息伸展，以及使用符合人體工學設備，就能減輕腕隧道負擔，避免疼痛找上門。

▲圖1（中榮埔里分院提供）

該院復健科主任柳復威指出，腕隧道是一條由骨骼和韌帶構成的通道，內含正中神經和數條肌腱，當肌腱因長期重複使用而腫脹發炎，或骨頭的位置發生變化，導致通道內空間變小，此時正中神經便容易受到壓迫。

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患者通常會感到手指麻木刺痛，甚至無力，尤其拇指、食指、中指和無名指的掌面部分較明顯，民眾可透過「手背夾擠測試」（Reverse Phalen’s test）自我鑑別，只要將雙手手掌互貼，手指朝上，維持30至60秒，如出現刺痛、麻木感，可能為腕隧道症候群（圖1）。

該院物理治療師楊婷云說，預防腕隧道症候群，首先手部姿勢必須正確，使用鍵盤滑鼠時，保持手腕平直，避免過度彎曲。

其次要定時休息與伸展，每工作30至60分鐘，雙手適當休息，可做伸展手腕和手指運動，例如將手指與手腕向背側伸展到有緊繃感後維持15秒，重複3至5次（圖2），或進行前臂肌肉按摩，先將手心向上，按摩手腕處肌腱及周邊軟組織（圖3）。

最後可選擇合適的設備，使用符合人體工學的鍵盤、滑鼠，以及手腕支撐設備等，就能有效減少對腕隧道的負擔。

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