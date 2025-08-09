台南災後積淹水戒慎恐懼 環境消毒防登革熱風險

南市環保局啟動蚊蟲消毒作業。（南市環保局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風、「0728」連續豪大雨造成南市積淹水，為維護公共環境衛生，降低傳染病風險，環保局災後迄今已針對積淹水區完成3次大規模漂白水消毒作業，近來更啟動全市社區及校園蚊蟲噴藥消毒工作，加強防範登革熱等流行病。

南市環保局長許仁澤表示，一般社區及校園蚊蟲噴藥消毒工作已於8月1日啟動，由各公所及校園安排時間，於9月前完成全市37區649里及338間校園噴藥消毒工作。民眾如需加強鄰里、空地消毒，可聯繫里長或請公所安排。噴藥消毒期間，緊閉門窗，勿靠近噴藥人員，也請將寵物遠離消毒區域。

台南市長黃偉哲表示，災後環境整頓消毒及登革熱防治刻不容緩，已指示環保局於淹水退去，道路清潔復原後進行戶外公共環境及交通場站等消毒作業，並提醒民眾，應先整理居家環境，清除積水容器與髒亂，再配合蚊蟲消毒，以達最佳消毒效果。

環保局強調，蚊蟲噴藥僅能殺死成蟲，無法殺滅孑孓，病媒蚊防治首重孳生源清除及環境整頓工作，雨後戶內外積水容器易成為登革熱病媒蚊孳生源溫床，民眾雨後一週內務必巡視居家環境水桶、花盆底盤、雜物積水，並留意清除屋簷排水溝等易有阻塞情形，才能杜絕登革熱社區傳染病。

安南區校園前消毒。（南市環保局提供）

南市環保局進行學甲區道路消毒。（南市環保局提供）

