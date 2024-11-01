自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》外出旅行真的很容易便秘 醫曝關鍵因素

2024/11/01 18:53

醫師表示，黃郁純表示，出國或外出旅遊的飲食型態發生了變化，開始接觸不熟悉的食物，或者暴飲暴食各種嘗遍美食，三餐的作息也跟平日有很大的不同，腸胃道在過度使用的狀態下，釋放出的訊號有可能是狂拉肚子，但也有可能讓你無法正常的大便；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師表示，黃郁純表示，出國或外出旅遊的飲食型態發生了變化，開始接觸不熟悉的食物，或者暴飲暴食各種嘗遍美食，三餐的作息也跟平日有很大的不同，腸胃道在過度使用的狀態下，釋放出的訊號有可能是狂拉肚子，但也有可能讓你無法正常的大便；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純表示指出，熟悉的環境與味道會激活人體的副交感神經系統，消化道會受到刺激，腎上腺素也會受到抑制，直腸會處於放鬆階段，但旅行過程中會短暫改變生活方式，也就容易導致便意消失，同時擔心自己在哪裡，或無法使用洗手間時，這實際上會導致結腸收縮或痙攣，導致本能性的排便量變少。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文指出，大家有聽過「Mariko Aoki 現象－青木真理子現象」嗎？這是1985年，青木在《Hon no Zasshi》上發表了一篇文章，描述了她在書店閒逛的經歷，她有一種非常想排便的感覺，然後愈來愈多讀者也寫信給該雜誌，講述了類似的故事和現在的Mariko現象，被當時的媒體為突然想在書店大便的衝動而創造的術語：「青木真理子現象」。

進書店就跑廁所 是青木真理子現象

黃郁純表示，「青木真理子現象」其實就是腦腸軸的延伸，我們在熟悉的環境與味道會激活人體的副交感神經系統，消化道會受到刺激，腎上腺素也會受到抑制，直腸會處於放鬆階段。

黃郁純表示，人在書店這類安靜的地方、紙張與木質的氣味圍繞，放鬆的咖啡廳充滿的咖啡豆香、甚至是回到家門口前就有說不出來的便意，或者出門前總是會想上廁所，這都是腦腸軸的影響直腸排便。

黃郁純表示，旅行過程中會短暫改變生活方式，也就容易導致便意消失，同時當您擔心自己在哪裡，或無法使用洗手間時，這實際上會導致結腸收縮或痙攣，導致本能性的排便量變少。

●壓力或焦慮影響便意：試想一下，我們跨時區旅行時發生的生理時鐘變化，如果通常在早上排便，但存在幾個小時的時差，那麼你的身體需要一些時間來適應晚上排便的想法，一早要趕車，旅行的突發狀況與未知會讓您無法自然的排便，加上行程本身的晝夜顛倒、忙碌的趕車也使人心情緊張，腦腸軸關聯作用下，也會讓你便意消失。

●飲食習慣的改變：毫無疑問，當出外旅行時，其實水分攝取會比以往來得更少，除了在於接觸陌生環境的未知狀態下，怕攝取過多水分容易頻繁的如廁，但水分攝取量變少，同樣也讓原本雪上加霜的便意更趨惡化。

此外，黃郁純表示，出國或外出旅遊的飲食型態發生了變化，開始接觸不熟悉的食物，或者暴飲暴食各種嘗遍美食，三餐的作息也跟平日有很大的不同，腸胃道在過度使用的狀態下，釋放出的訊號有可能是狂拉肚子，但也有可能讓你無法正常的大便，這就是開頭所說的，外出旅行包包內，大家不是攜帶便祕藥就是幫助消化的腸胃藥了。

所以，黃郁純表示，若是真的出國或者外出旅遊，除了攜帶上述2種藥物外，也會建議可以準備補充「鎂」、「益生菌」等保健品做搭配，在旅行時每天至少補充足夠的水分，比方說1500-2000c.c.左右，並在飲食上盡可能吃到足夠多蔬果，在旅途中也盡可能多步行走動，幫助腸道刺激運動，並給予自己足夠的時間放鬆靜下來，增加便意，都可以幫助旅行途中，不再大腹便便。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中