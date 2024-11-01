健康網》外出旅行真的很容易便秘 醫曝關鍵因素

醫師表示，黃郁純表示，出國或外出旅遊的飲食型態發生了變化，開始接觸不熟悉的食物，或者暴飲暴食各種嘗遍美食，三餐的作息也跟平日有很大的不同，腸胃道在過度使用的狀態下，釋放出的訊號有可能是狂拉肚子，但也有可能讓你無法正常的大便；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純表示指出，熟悉的環境與味道會激活人體的副交感神經系統，消化道會受到刺激，腎上腺素也會受到抑制，直腸會處於放鬆階段，但旅行過程中會短暫改變生活方式，也就容易導致便意消失，同時擔心自己在哪裡，或無法使用洗手間時，這實際上會導致結腸收縮或痙攣，導致本能性的排便量變少。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文指出，大家有聽過「Mariko Aoki 現象－青木真理子現象」嗎？這是1985年，青木在《Hon no Zasshi》上發表了一篇文章，描述了她在書店閒逛的經歷，她有一種非常想排便的感覺，然後愈來愈多讀者也寫信給該雜誌，講述了類似的故事和現在的Mariko現象，被當時的媒體為突然想在書店大便的衝動而創造的術語：「青木真理子現象」。

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進書店就跑廁所 是青木真理子現象

黃郁純表示，「青木真理子現象」其實就是腦腸軸的延伸，我們在熟悉的環境與味道會激活人體的副交感神經系統，消化道會受到刺激，腎上腺素也會受到抑制，直腸會處於放鬆階段。

黃郁純表示，人在書店這類安靜的地方、紙張與木質的氣味圍繞，放鬆的咖啡廳充滿的咖啡豆香、甚至是回到家門口前就有說不出來的便意，或者出門前總是會想上廁所，這都是腦腸軸的影響直腸排便。

黃郁純表示，旅行過程中會短暫改變生活方式，也就容易導致便意消失，同時當您擔心自己在哪裡，或無法使用洗手間時，這實際上會導致結腸收縮或痙攣，導致本能性的排便量變少。

●壓力或焦慮影響便意：試想一下，我們跨時區旅行時發生的生理時鐘變化，如果通常在早上排便，但存在幾個小時的時差，那麼你的身體需要一些時間來適應晚上排便的想法，一早要趕車，旅行的突發狀況與未知會讓您無法自然的排便，加上行程本身的晝夜顛倒、忙碌的趕車也使人心情緊張，腦腸軸關聯作用下，也會讓你便意消失。

●飲食習慣的改變：毫無疑問，當出外旅行時，其實水分攝取會比以往來得更少，除了在於接觸陌生環境的未知狀態下，怕攝取過多水分容易頻繁的如廁，但水分攝取量變少，同樣也讓原本雪上加霜的便意更趨惡化。

此外，黃郁純表示，出國或外出旅遊的飲食型態發生了變化，開始接觸不熟悉的食物，或者暴飲暴食各種嘗遍美食，三餐的作息也跟平日有很大的不同，腸胃道在過度使用的狀態下，釋放出的訊號有可能是狂拉肚子，但也有可能讓你無法正常的大便，這就是開頭所說的，外出旅行包包內，大家不是攜帶便祕藥就是幫助消化的腸胃藥了。

所以，黃郁純表示，若是真的出國或者外出旅遊，除了攜帶上述2種藥物外，也會建議可以準備補充「鎂」、「益生菌」等保健品做搭配，在旅行時每天至少補充足夠的水分，比方說1500-2000c.c.左右，並在飲食上盡可能吃到足夠多蔬果，在旅途中也盡可能多步行走動，幫助腸道刺激運動，並給予自己足夠的時間放鬆靜下來，增加便意，都可以幫助旅行途中，不再大腹便便。

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