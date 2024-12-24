持續腹脹、身體虛弱 15歲少年竟罹大腸癌第四期

馮啟彥醫師提醒，若出現大腸癌症狀，無論年紀大小，務必及早就醫。（圖由大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名15歲少年，近幾個月以來出現持續性腹脹不適、身體虛弱、體力下滑的情形；近日因腹脹不舒服到大千綜合醫院急診就醫，檢查罹患大腸癌第四期，且已多處擴散，無法以手術一次完整切除乾淨，因此只能先以化學治療為主。

少年到大千綜合醫院急診就醫時，外科部主任醫師馮啟彥發現少年有嚴重貧血及大量腹水的現象，經抽血檢驗，其癌症指數CEA竟高達16（正常值小於5），進一步安排電腦斷層穿刺及大腸鏡切片之後，赫然發現少年罹患大腸癌第四期，且癌細胞已在腹腔內擴散。

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少年在電腦斷層檢查下發現大量腹水及大腸狹窄。（圖由大千綜合醫院提供）

馮啟彥表示，近年來因飲食及生活習慣改變，大腸癌確實有年輕化的趨勢，加上越年輕的癌症病人，其發病的惡性度就會越高。此15歲案例的大腸癌為分化最差的腺癌，因已多處擴散，無法以手術一次完整切除乾淨，因此只能先以化學治療為主。

馮啟彥表示，大腸癌初期的症狀不明顯，容易與其他健康問題混淆，若下列症狀，無論年紀大小，都要及早到醫院進行詳細檢查，才能早期發現、早期治療。

1.血便：可能出現深紅或黑色的糞便。

2.排便習慣改變：例如便祕、腹瀉、排便頻率改變或大便形狀變細等，都可能是腫瘤影響腸道導致的結果。

3.不明原因的腹痛：持續的腹部不適，特別是伴隨排氣困難，可能是腫瘤造成腸阻塞的徵兆。

4.疲勞感：即使有充足的休息，仍然感到疲憊，這可能是因癌細胞消耗身體能量或失血引起的。

5.體重無故減輕：在六個月內體重無故減輕5公斤以上，就需要警覺。

6.其他症狀：像是腹部腫塊、貧血、排便後仍有便意等。

少年透過大腸鏡檢查，發現腫瘤已潰瘍且造成大腸狹窄。（圖由大千綜合醫院提供）

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