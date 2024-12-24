自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

持續腹脹、身體虛弱 15歲少年竟罹大腸癌第四期

2024/12/24 10:56

馮啟彥醫師提醒，若出現大腸癌症狀，無論年紀大小，務必及早就醫。（圖由大千綜合醫院提供）

馮啟彥醫師提醒，若出現大腸癌症狀，無論年紀大小，務必及早就醫。（圖由大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名15歲少年，近幾個月以來出現持續性腹脹不適、身體虛弱、體力下滑的情形；近日因腹脹不舒服到大千綜合醫院急診就醫，檢查罹患大腸癌第四期，且已多處擴散，無法以手術一次完整切除乾淨，因此只能先以化學治療為主。

少年到大千綜合醫院急診就醫時，外科部主任醫師馮啟彥發現少年有嚴重貧血及大量腹水的現象，經抽血檢驗，其癌症指數CEA竟高達16（正常值小於5），進一步安排電腦斷層穿刺及大腸鏡切片之後，赫然發現少年罹患大腸癌第四期，且癌細胞已在腹腔內擴散。

少年在電腦斷層檢查下發現大量腹水及大腸狹窄。（圖由大千綜合醫院提供）

少年在電腦斷層檢查下發現大量腹水及大腸狹窄。（圖由大千綜合醫院提供）

馮啟彥表示，近年來因飲食及生活習慣改變，大腸癌確實有年輕化的趨勢，加上越年輕的癌症病人，其發病的惡性度就會越高。此15歲案例的大腸癌為分化最差的腺癌，因已多處擴散，無法以手術一次完整切除乾淨，因此只能先以化學治療為主。

馮啟彥表示，大腸癌初期的症狀不明顯，容易與其他健康問題混淆，若下列症狀，無論年紀大小，都要及早到醫院進行詳細檢查，才能早期發現、早期治療。

1.血便：可能出現深紅或黑色的糞便。

2.排便習慣改變：例如便祕、腹瀉、排便頻率改變或大便形狀變細等，都可能是腫瘤影響腸道導致的結果。

3.不明原因的腹痛：持續的腹部不適，特別是伴隨排氣困難，可能是腫瘤造成腸阻塞的徵兆。

4.疲勞感：即使有充足的休息，仍然感到疲憊，這可能是因癌細胞消耗身體能量或失血引起的。

5.體重無故減輕：在六個月內體重無故減輕5公斤以上，就需要警覺。

6.其他症狀：像是腹部腫塊、貧血、排便後仍有便意等。

少年透過大腸鏡檢查，發現腫瘤已潰瘍且造成大腸狹窄。（圖由大千綜合醫院提供）

少年透過大腸鏡檢查，發現腫瘤已潰瘍且造成大腸狹窄。（圖由大千綜合醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中