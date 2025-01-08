疾管署︰類流感春節前後達高峰 單週就診人次上看15萬

▲流感未來幾週仍維持上升趨勢，並於春節前後達到高峰，高風險民眾儘早接種疫苗。（資料照）

記者林志怡／台北報導

▲民眾出入醫療機構，務必落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，並依醫療機構建議佩戴口罩。（資料照）

近期天氣轉冷，傳染病疫情持續增溫。衛福部疾管署副署長曾淑慧指出，上週類流感門急診就診達12.7萬人次，預計於春節前後達到高峰，當週類流感門急診就診人次上看15萬，另中部某醫院麻疹群聚事件持續擴大，呼籲民眾出入醫療機構，務必落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，並依醫療機構建議佩戴口罩。

上週新冠肺炎病發重症增加15例

疾管署防疫中心副主任李佳琳說明，上週類流感門急診就診約12.7萬人次，急診就診病例百分比達12.6%，疫情仍處流行期，並呈上升趨勢，另新冠肺炎病發重症上週新增15例個案，較前一週略有增加。

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另疾管署防疫醫師林詠青說明，上週新增1例南部50多歲男性流感死亡個案，本身有癌症病史，去年10月起因癌症持續住院，12月出現發燒、呼吸困難等症狀，確診流感併發肺炎後，使用流感抗病毒藥物，但肺炎持續惡化，於1月上旬死亡；另有一名北部10多歲女童，本身有先天代謝性疾病，接種流感疫苗後2天出現症狀，快篩確診A型流感，但因症狀加重、檢查發現肺炎，收住加護病房，持續治療中。

此外，林詠青表示，還有1名30多歲女性流感、新冠肺炎重症個案，本身有神經系統慢性疾病，未接種流感、新冠疫苗，去年12月中旬出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，就醫後症狀未改善，2週後再到急診就醫，新冠、流感快篩都是陽性，診斷為新冠、流感併發肺炎重症，迄今仍在加護病房治療中。

曾淑慧提醒，疾管署預期流感未來幾週仍維持上升趨勢，並於春節前後達到高峰，當週類流感門急診將達到15萬人次，但本季流感季流感疫苗接種數累計590萬劑，其中65歲以上佔44.8%、學齡前兒童約64.7%，距離流感疫苗施打數仍有一段距離，呼籲高風險民眾儘早接種疫苗。

中部麻疹群聚事件 再添2例

另曾淑慧指出，中部某醫院麻疹院內感染事件再新增2例個案，分別為30多歲醫院陪病者與40多歲看護，2人都曾與其他確診個案有接觸，迄今醫院相關群聚個案累計14例，相關接觸者計3123人，創過去5年新高，民眾出入醫療機構應落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，並依醫療機構建議佩戴口罩。

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