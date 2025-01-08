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微創靜脈曲張抽除手術 風險低、不擔心復發

2025/01/08 05:30
微創靜脈曲張抽除手術 風險低、不擔心復發

▲曾姓家庭主婦罹患靜脈曲張第4期、趨近第5期，腿部皮膚色澤變深、有濕疹與硬結、也感到非常不舒服。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

60歲曾姓主婦，6年來深受靜脈曲張所擾，右腿搔癢、腫脹、浮青筋等症狀日益嚴重，5個月前到台中市澄清醫院中港分院就醫，自費接受微創靜脈曲張抽除手術，將病變的靜脈完全挑除，穿3個月彈性襪後，順利康復。

術後穿3個月彈性襪 順利康復

澄清醫院中港分院整形外科醫師呂明川指出，靜脈曲張依據CEAP分類評估患部位置、原因、面積等要素，判定其嚴重程度，該患者長期久站，將惡化至第5期，是很危險的級別，腿部皮膚色澤變深、有濕疹與硬結、也感到非常不舒服，這代表下肢血液無法正常回流心臟，有更高機率發生肺栓塞、心肺衰竭、缺血休克，萬不可輕忽。

目前醫學技術有諸多方式治療靜脈曲張，呂明川強調，當保守治療無效，會建議侵入性療法，微創靜脈曲張抽除術能精準定位患部、局部麻醉，以小切口進行曲張的靜脈勾除，縮短恢復期、減低疼痛、快速康復、降低風險，且不用擔心會再復發。

呂明川提醒靜脈曲張是常見慢性疾病，年紀、懷孕、菸酒檳食用者與久站久坐行業別，都是高風險群，建議避免長時間久站久坐、定期運動促進循環、做好體重管理、均衡飲食，並適度抬腿與按摩以舒緩下肢壓力，如有發現輕微的血管擴張、皮膚搔癢、腫脹、變色，可能是初期或前兆，要及早就醫預防病程發展。

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