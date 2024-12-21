健康網》橄欖多功能！助排便、抗骨鬆 營養師：還能燉湯料理

橄欖不只能讓料理更美味，也可改善排便問題，同時也具預防骨質疏鬆的功能。（圖擷取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕橄欖不僅可以製成蜜餞，還能幫助排便順暢！營養師李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文分享四種常見橄欖；同時說明食用橄欖的好處，不只能讓料理更美味，也能改善排便問題，同時也具預防骨質疏鬆的功能。

4種橄欖比一比

●油橄欖：產於地中海地區，果實是綠色卵型，成熟後變黑色，富含油脂。無論是綠色早摘果或黑色熟果都可以做成熟知的「橄欖油」。

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●尖仁橄欖：盛產於台灣新竹寶山鄉，外型是綠色橢圓型，含有鈣質、葉酸、單寧酸、膳食纖維等，可以生吃或醃漬。

●莎梨橄欖：黃橙色果實，大小可長到鴨蛋大小，主要是生吃或醃漬。

●錫蘭橄欖：原產地在錫蘭，果皮光滑。因口感較為酸澀，比起生食，更適合醃漬食用。

橄欖料理這樣做

李婉萍說明，如果怕尖仁橄欖酸澀不敢生吃，一個電鍋可以放6顆來燉雞湯、燉豬腳。橄欖不僅能讓營養更豐富均衡，並替代調味料還帶出食物的鮮甜，獨特酸澀味還能巧妙中和掉油膩，燉湯會變得更清爽美味。

李婉萍補充，有粉絲媽媽分享，家裡的小朋友貪玩不愛吃蔬菜，每天嗯嗯都嗯半天。媽媽拿尖仁橄欖蜜餞給孩子當點心吃，酸酸甜甜的好入口，孩子蹲馬桶時也順暢許多；蜜餞還可以加在優格裡，跟多種水果一起變成「水果優格橄欖盆栽」，當早餐或下午茶都適合。

乳糖不耐的朋友不能吃乳製品，怕鈣質不夠會影響生長、容易骨質疏鬆，可食用橄欖粉、橄欖蜜餞適量補充鈣質；不喜歡喝水、又對咖啡因敏感的人，下午來杯橄欖茶療癒無負擔。

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