快樂上小一 6大能力超前部署

▲職能治療師陳慈薇強調，書寫是非常重要的能力，可以讓孩子多練習描寫。（福苗診所提供）

記者張勳騰／苗栗報導

▲每天安排15-30分鐘靜態活動，培養孩子專注的能力。（福苗診所提供）

家有即將成為小一新生的家長注意囉！苗栗市福苗診所專業早療團隊及臨床心理師建議，在孩子上小學前，若能先培養六大能力以及訓練生活規範，可以幫助孩子銜接人生的新階段，更好地適應新環境、快樂學習！

福苗診所職能治療師陳慈薇與語言治療師江欣容表示，學齡兒童應具備6大項能力，包括：規律的生活作息、理解與表達能力、基本書寫能力、注意力、問題解決能力及社交互動能力。

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◎6大能力說明

●規律的生活作息：養成早睡早起的習慣，才能習慣上課日的固定行程，培養生活及教室規範。

●理解與表達能力：至少可理解2-3項的步驟指令及應對基本問答，並具備合乎基本邏輯、簡易因果關係的敘事，最重要的是可適時地提出疑問及表達自己的想法。

●基本書寫能力：學會寫自己的名字，以及可寫出注音和基本國字。

●注意力：需要維持至少一堂課時間的注意力，可注意聽老師在課堂上的要求，以及學會獨立抄寫聯絡簿。

●問題解決能力：在面對狀況時可自行解決或知道如何尋求協助。

●社交互動能力：能與同學相處融洽、適應團體生活，且提升活動中的挫折忍受度。最重要的是，能有主動表達需求、開啟話題的意願。

提前2週調整作息 適應早睡早起

陳慈薇建議，家長讓孩子提前2週開始適應早睡早起的生活作息，避免開學時才開始調整作息，而造成精神不濟的狀況；在開學前，家長有空也可多帶孩子到戶外運動，提升孩子的體耐力，才有體力與精神來應付課程。另外，每天應該安排15-30分鐘的靜態活動，並整理出安靜且乾淨的學習空間，讓孩子在學習時可不受干擾，培養專注的能力。

許多家長常擔心孩子進入校園後遇到困難卻不知如何解決或求助；臨床心理師徐嬿婷表示，問題解決能力是需要日常逐漸累積的，因此當孩子在生活上遇到困難時，家長可以依下列方式逐步引導：1.保持開放與冷靜；2.先同理，再說理；3.避免過度指導和指責的話語；4.家長與孩子一起「討論」解決策略。以此促發孩子有更多思考的機會，也提升孩子對解決問題的信心。

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