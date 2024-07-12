升上小一前的準備 培養6大能力助銜接小學生活

苗栗市福苗診所職能治療師陳慈薇強調，書寫是非常重要的能力，可以讓孩子多練習描寫。（福苗診所提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕家有即將成為小一新生的家長注意囉！苗栗市福苗診所專業早療團隊及臨床心理師建議在孩子上小學前，若能先培養6大能力以及訓練生活規範，可以幫助孩子銜接人生的新階段，更好地適應新環境、快樂學習！

福苗診所職能治療師陳慈薇與語言治療師江欣容表示，學齡兒童應具備6大項能力，包括：

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1.規律的生活作息：養成早睡早起的習慣，才能習慣上課日的固定行程，培養生活及教室規範。

2.理解與表達能力：至少可理解2-3項的步驟指令及應對基本問答，並具備合乎基本邏輯、簡易因果關係的敘事，最重要的是可適時地提出疑問及表達自己的想法。

3.基本書寫能力：學會寫自己的名字，以及可寫出注音和基本國字。

4.注意力：需要維持至少一堂課時間的注意力，可注意聽老師在課堂上的要求，以及學會獨立抄寫聯絡簿。

5.問題解決能力：在面對狀況時可自行解決或知道如何尋求協助。

6.社交互動能力：能與同學相處融洽、適應團體生活，且提升活動中的挫折忍受度。最重要的是能有主動表達需求、開啟話題的意願。

職能治療師陳慈薇建議家長讓孩子提前兩週開始適應早睡早起的生活作息，避免開學時才開始調整作息，而造成精神不濟的狀況。同時，可以藉由讓孩子自己學習調鬧鐘，來訓練自我照顧能力及責任感。在開學前，家長有空也可多帶孩子到戶外運動，提升孩子的體耐力，才有體力與精神來應付課程。另外，每天應該安排15-30分鐘的靜態活動，並整理出安靜且乾淨的學習空間，讓孩子在學習時可不受干擾，培養專注的能力。

每天安排15-30分鐘靜態活動，培養孩子專注的能力。（福苗診所提供）

語言治療師江欣容則建議：1、鼓勵孩子每天分享幾件當天發生的事情，就能提升自發敘述的意願與能力，也可從中教導孩子應對進退的方法。2、可於家庭的互動時間中安排繪本共讀活動，豐富孩子對語言的刺激，以及互動過程中逐漸培養對話輪替和主動表達疑問及想法的機會。

陳慈薇則強調，書寫是孩子在這個階段非常重要的一個能力，可以讓孩子多練習描寫、走迷宮、繪畫等活動，對於運筆能力會有很大的幫助。不過，書寫是個需要各方面能力合作的活動，因此在練習書寫前，應先確認大腦、視知覺、動作等各方面的能力，而書寫媒介、平面的傾斜度、桌椅的高低和紙張的距離等都是書寫的重要關鍵。

臨床心理師徐嬿婷進一步補充，家長在開學前可以多與孩子說明小一的上課方式，並帶著孩子實際到校園認識環境。同時，和孩子一起調整作息，加強時間觀念與自我負責的能力，並透過一起挑選開學用品，來建立踏入校園的儀式感。

此外，許多家長常擔心孩子進入校園後遇到困難卻不知如何解決或求助，徐嬿婷表示，問題解決能力是需要日常逐漸累積的，因此當孩子在生活上遇到困難時，家長可以依下列方式逐步引導：1、保持開放與冷靜、2、先同理，再說理、3、避免過度指導和指責的話語、4、家長與孩子一起「討論」解決策略。以此促發孩子有更多思考的機會，也可以提升孩子對解決問題的信心，建立對自己負責的責任心。

福苗診所指出，若在培養孩子6大能力的過程中遇到任何困難，可以帶孩子到復健科進行諮詢及治療，找到適合的訓練方式，或是針對困難及早進行客製化復健課程。必要時也可尋求兒童身心科醫師、臨床心理師等專業醫療的協助，幫助孩子更快跟上學習的腳步。

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