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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》拉麵嗑過頭健康拉警報？營養師公開6招訣竅享美食

2025/05/26 17:40

營養師提醒，高油與高鈉的拉麵，過量攝取，可能增加高血脂風險，對健康帶來衝擊；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師提醒，高油與高鈉的拉麵，過量攝取，可能增加高血脂風險，對健康帶來衝擊；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午連假到，很多民眾準備飛到日本旅遊，一嘗心心念念的人氣拉麵。有營養師提醒，拉麵的高油與高鈉，一旦過量攝取可能增加高血脂風險，對健康帶來衝擊。最好在旅行期間，一天不要超過1碗。營養師還不藏私地分享6招健康吃麵的訣竅。

國人到日本旅遊，一定會衝人氣名店品嘗美食，拉麵更是不可錯過的美味。然而，拉麵的高油與高鈉，讓日本營養學者非常頭痛，對健康帶來許多衝擊。

營養師老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」引述研究指出，在日本各地區中，拉麵店的普及率與男女中風、離世率，都呈現正相關。他提醒請大家民眾旅行日本時，要記得控制。

營養師老辜分享自己常用的6招吃拉麵訣竅，以保持健康：

1.選湯底

拉麵的湯通常只會品嚐2口。一碗拉麵的鈉含量，可能超過每日建議攝取量2400毫克的一半或更多。拉麵的湯頭，多半以高湯為基底，例如豚骨、味噌、醬油等，都含大量鹽分與油脂。

2.選配料

吃拉麵會加點蔬菜類，因為旅行過程，蔬菜量普遍容易不足。拉麵常見配料如叉燒、糖心蛋，屬於高蛋白質食物。至於木耳、海苔、豆芽菜或蔥絲等，屬於蔬菜類。還有玉米、麵條，屬於高碳水化合物食物。若是擔心吃不飽，加蔬菜是好選擇。

3.水菜肉飯果

盡量按照「水菜肉飯果」來吃。先嚐一口湯，再吃蔬菜、叉燒或雞蛋，然後再吃麵條，最後再嘗一口湯，結束。如果店內情況允許，建議整餐慢慢吃，儘量抓20分鐘的時間細嚼慢嚥。

4.拉麵屬於精緻澱粉

營養師老辜不加麵，主要是不想在這一餐就吃太飽。拉麵的麵條，通常是高升糖指數（GI）白麵條，容易引起血糖波動。想要飲控或血糖控制，儘量避免過量攝取。

5.看不到的傷害

拉麵的湯底，除了鈉的問題，還有飽和脂肪含量會偏高。長期過量攝取，可能增加高血脂風險。建議旅行期間，一天不要超過1碗，當然越少越好。還有，避免吃太多炸物，如唐揚雞或炸蔬菜等。

6.吃了拉麵後

品嘗完拉麵，建議其它餐或小吃，一律傾向清淡、蔬菜多、低油鹽，才能避免整天的營養素失衡。這類重口味的油膩料理，越早吃越好。還有，儘量多喝水和多吃高鉀水果，幫助有效代謝。

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