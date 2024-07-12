健康網》學齡前孩子適合帶出國嗎？ 諮商師曝4好處

諮商師表示，出發前得先做好準備，過程中也得留意某些突發狀況，才能讓旅程順利；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕幼兒園階段的孩子適合帶出國嗎？這想必是不少人的疑問，諮商心理師陳家維在臉書專頁「瑪那熊諮商心理師」發文表示，過去也曾如此懷疑過，但帶女兒去過幾次日本後，發現她在不同面向有明顯成長。分享這階段（3-6歲）的孩子出國有4個好處，包括：認知能力提升、練習獨立及提升表達能力、體力大躍進、親子感情更靠近。

●好處1認知能力提升：兒童發展心理學大師、皮亞傑（Piaget）的認知發展理論中，有個核心元素叫做「基模（Schema）」，這是孩子從外在世界接收到訊息時，用來理解、組織、解釋的認知結構。

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而基模的「進化」來自兩個方法，他表示，同化（assimilation）是將新訊息納入現有的基模中，從而擴大其規模。例如女兒原本的「大眾交通工具」基模中，只有常搭的公車、捷運，但在旅途中接觸到飛機、新幹線、路面電車，就會增加她對「交通工具」的認識。

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他提到，另一個方法為調適（accommodation）則是孩子修改已有的基模，以適應新的訊息與刺激。像是女兒原本的「天氣」基模中，一直覺得「雪」應該是潔白輕柔（還可能帶點甜味？），但在日本接觸到真實的雪，以及路面凝結的冰，會讓她調整原有基模內容，產生更精確的認識；當然，基模的進化也可以用「知識學習」輔助，例如看書、看影片，但我認為真實的體驗，能帶來更深刻的印象與效果。

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●好處2練習獨立、提升表達能力：在出國前，我給女兒的心理建設之一，就是提醒她「要更主動表達自己的狀況、需求」，因為在人生地不熟的國外，我得將一部分注意力放在交通行程、留意四周，需要她學習照顧自己，主動反應狀況。

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這幾趟下來，他表示，女兒從過去「不舒服就哭」、「不開心就鬧脾氣」轉變為「說出自己哪裡不舒服、需要什麼幫忙」。同時我會在旅途結束後與她一起回顧，發現她也愈來愈能「說好一個故事」、「把一段經歷講得精彩」。

諮商師表示，帶學齡前孩子出國，對認知能力提升、練習獨立、提升表達能力有幫助；圖為情境照。（圖取自freepik）

●好處3體力大躍進：第一次帶女兒去日本時，我們有準備一台小推車，但通常只有她說腳痠、太累時，會輔助使用。大部分時間我仍鼓勵她自己走，而環境的新鮮感也讓她喜歡用腳步行、近距離探索；回台灣後，發現女兒的體力好上不少，走路跑跳的時間距離都有增加，所以後續再去日本，就完全不帶推車了。女兒也滿習慣自己走路，偶爾玩累或想撒嬌時，就抱一小段做為輔助。

●好處4親子感情更靠近：出國的短短幾天，可以專心陪伴女兒，加上在國外會有種「一起冒險」的新鮮、刺激與驚喜感，真的能有效拉近距離（這點在情侶間也很受用）；而且「旅程中關係加溫」在回國後，也具有持續的效果，像是喜歡偶爾窩一起、看照片回憶旅途趣事與新奇發現等，親子間有更多的話題可以聊。

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帶學齡前孩子出國，並不是件輕鬆的事情，他表示，出發前得先做好準備，過程中也得留意某些突發狀況，才能讓旅程順利、讓上面提到的好處出現。畢竟我也聽過一些例子是，帶孩子出國結果卻讓親子、夫妻間衝突不斷、大家敗興而歸。

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