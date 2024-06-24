健康網》小孩不想吃早餐怎麼辦？ 醫：睡飽提高意願

醫師建議，讓小孩有充足睡眠、全家一起吃早餐，能提高小孩的食慾和意願；情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早餐是一天重要的開始，均衡的早餐更可以有效控制體重，但該如何提高小孩吃早餐的意願呢？愛群成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，可選擇原型食物如地瓜、全麥麵包、水煮蛋等，同時也可加入小黃瓜、番茄均衡營養；她也建議讓小孩有充足睡眠、全家一起吃早餐，能提高小孩的食慾和意願。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師-小兒腸胃 親子減重」發文表示，據研究，吃早餐的兒童在學業表現、注意力和記憶方面表現得更好。早餐提供孩子必需的營養，也有助於孩子在學校中保持集中注意力，並且可以提高學習效率。

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此外，均衡的早餐有助於維持健康的體重，避免因為上午的饑餓感而過量食用零食，對於體重控制也有幫助。

選擇原型食物 營養又均衡

早餐澱粉選擇：建議選擇原型食物如地瓜、馬鈴薯，或者是全麥吐司、饅頭、蛋餅、燕麥片等，既健康又能提供充足能量。

蛋白質來源：蛋製品（水煮蛋、荷包蛋、炒蛋）、一杯鮮奶或豆漿、優格等，是早晨補充蛋白質的好選擇。

增加蔬菜攝取：雖然華人早餐較少蔬菜，但為了均衡飲食，可以嘗試加入小黃瓜、生菜或牛蕃茄等，讓早餐更豐富。​

方便快捷的準備：忙碌的早晨，可以選擇前一晚預備好的水果、燕麥優格、冷凍地瓜或饅頭（微波/電鍋加熱即可），快速簡便又營養。

陳如瑩表示，可選擇原型食物如地瓜、全麥麵包、水煮蛋等，同時也可加入小黃瓜、番茄均衡營養。（圖取自freepik）

沒時間、沒食慾 3招解決

充足睡眠：前一晚早點睡，比較不會因為沒睡飽沒食慾，也有助於增強學習力和健康。

全家一起吃早餐：儘管很有挑戰，但這可以讓孩子學習並效法家長的行為（學齡前的孩子更顯得有效），知道吃早餐和攝取營養的重要。

利用學校早餐：別讓早餐成為壓力來源，如果學校提供健康的選擇，也可以是個不錯的選項。

注意事項：選擇果乾麥片組合或營養棒時，需注意成分和含糖量，選擇低糖、少添加物的選項更好。

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