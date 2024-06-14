電刺激治療 尿失禁婦女重拾歡顏

▲尿失禁患者常因為尿急、漏尿等症狀而不敢規劃旅行；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／洪家佩）

文／洪家佩

一般人對於復健的印象大部分都停留在腦中風後，或是骨折以後才有需要的治療，其實復健的英文是Rehabilitation，以拉丁文拆解其字義，即是「使恢復健康」的意思，因此復健治療涵蓋的年齡層可以從剛出生的嬰兒一直到年長者，根據人生每一階段的轉變，在健康與功能上依照個人的需求提供對應的照護。

4名女性就有1人 曾有尿失禁困擾

婦女尿失禁是難以啟齒但發生率不低的泌尿系統問題。據統計，平均每4名女性，就有1人曾有尿失禁的困擾，可能發生的年齡層從20歲到90歲都有。尿失禁除了對身體健康造成影響之外，對於情緒、社交以及生活品質都影響甚鉅。

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常有患者因為尿失禁不敢出門，因為光想到尿急感來襲，臨時要找廁所就有極大的心理壓力，或是擔心身體有異味而影響人際互動，也有患者因為不敢出力而減少運動。尿失禁有不同的分型，舉例來說如應力性尿失禁是指在咳嗽、大笑或身體出力時出現尿液不自主漏出的現象。比較容易發生的族群包含了年紀較大、懷孕和分娩後、肥胖、常負重活動以及罹患骨盆底肌肉受損相關的其他疾病導致。

骨盆底肌肉是位於骨盆底部的深層肌肉，像是我們身體的地基，支撐托付著我們身體的臟器，穩定我們的核心。對於尿失禁的治療會建議患者進行骨盆底肌肉的強化，也就是大家耳熟能詳的凱格爾運動，然而大部分的病人除了無法持之以恆地運動之外，最常見的問題是根本沒有運動到正確的骨盆底肌肉，導致成效不彰。因此需透過專門的復健科醫師與治療師指導與監測，並加上儀器的生理回饋、電刺激治療輔助，才能提供有效益的復健治療。

儀器生理回饋 提供有效益復健

所謂的生理回饋，是讓患者可在螢幕上看見，或用耳朵聽見聲音訊號，了解自己是否正確的經由骨盆底肌出力，而不是誤用其他肌肉代償，而電刺激治療則可以指引正確的骨盆底肌肉位置，尤其在患者力氣尚未改善前，輔助患者肌肉的收縮。

隨著醫療科技的進步，尿失禁的治療更為精準化，除了透過泌尿科與婦產科醫師的診斷之外，復健也能提供更有效益的治療，幫助患者重拾生活品質。

（作者為部立雙和醫院復健醫學部醫師）

▲透過復健運動以及生理回饋的電刺激治療，能夠精準地訓練骨盆底肌，改善尿失禁症狀，提升生活品質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／洪家佩）

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