自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》遊日愛買「液態ok蹦」？ 藥師破除常見3迷思

2024/10/17 19:28

藥師說明，液體絆創膏只適合淺層無明顯感染的小傷口；圖為示意圖。（健康網攝）

藥師說明，液體絆創膏只適合淺層無明顯感染的小傷口；圖為示意圖。（健康網攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾前往日本喜歡購買「神奇」的液態OK蹦，回來當常備藥。不過藥師游佩雯提醒，錯誤使用只會引起感染風險增加，並針對常見3迷思說明：塗上去很痛，不代表殺菌力很強；什麼傷口都能用，這個觀念也不正確；而每天上藥「層層疊加」也很NG，換藥時應先濕敷去除前一層，充分消毒再上一層新的液態OK蹦。

游佩雯在臉書專頁「長生不老藥師姬．游佩雯藥師」發文分享，每年總要處理好幾件有關液態OK繃的災情。近日值班時遇到有太太帶著先生來問：「他這個傷口都不會好，一個禮拜反而變痛了？」一問之下，發現又是錯誤使用液態OK繃引起的。

游佩雯表示，錯誤使用液態OK蹦的案例她已經屢見不鮮。過往遇過最嚴重的案例是，有小姐來藥局說傷口好痛說要買止痛藥吃，一看傷口，外面一層厚厚液態OK繃裡面已經化膿，最後轉介去整形外科診所引流清創。

其他案例大多都是像這位先生，傷口一個禮拜不會好還變嚴重，才覺得有異常趕快到藥局問藥師怎麼辦，藥師都趕緊衛教正確傷口照顧方式，協助正確自我居家照護。

游佩雯再三強調：液態OK繃，只適合淺層無明顯感染的小傷口。

她解釋，液態OK繃，專有名詞是「液體絆創膏」。從日本買回來，因語言不通，大家可能都沒有仔細看注意事項，這個月就遇到2到3次這樣的案例，針對常見液態OK蹦的迷思，她也澄清如下：

塗抹有疼痛感≠殺菌效果佳

游佩雯表示，液態絆創膏含的成分，頂多只能提供淺層表面短暫的殺菌，有感染風險時，還是要使用外傷藥膏。

不適合大面積傷口

游佩雯引述食藥署資料衛教說明：液態絆創膏依使用方式可分成塗抹式及噴霧式2大類，其使用目的皆為「保護」傷口，通常適用於邊緣整齊之切割傷、手/腳指間、指關節等不規則且較不易包紮處，但應避免用於大面積的傷口、大片擦傷；潰瘍、化膿、燙傷等之傷口；眼睛、鼻子周圍、黏膜及皮膚敏感部位。

她表示液態OK繃錯誤使用在不對的傷口，防水薄膜非常容易把細菌封在傷口裡面滋生，使得傷口惡化。

別當「面膜」每天補一層 得勤換藥

使用液體OK蹦時，每天上藥補一層，宛如在幫傷口敷面膜。游佩雯解釋，其實所有傷口護理程序都是必須先清潔再上藥與敷料，先濕敷去除前一層，充分消毒後，再上一層新的液態OK繃，並觀察傷口變化，如果發生紅腫感染，禁止繼續使用液態絆創膏。另，也不要用撕除方式去除前一層，這樣很容易會有二次傷害。

游佩雯補充，雖然說了這麼多，液態OK繃日常生活中還是在很多時候很方便的，尤其緊急小切割傷的防水真的超方便。藥本身沒有分好壞，重點在於是否正確用藥，用在對的地方、適當的情況都是好藥。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中