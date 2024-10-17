健康網》遊日愛買「液態ok蹦」？ 藥師破除常見3迷思

藥師說明，液體絆創膏只適合淺層無明顯感染的小傷口；圖為示意圖。（健康網攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾前往日本喜歡購買「神奇」的液態OK蹦，回來當常備藥。不過藥師游佩雯提醒，錯誤使用只會引起感染風險增加，並針對常見3迷思說明：塗上去很痛，不代表殺菌力很強；什麼傷口都能用，這個觀念也不正確；而每天上藥「層層疊加」也很NG，換藥時應先濕敷去除前一層，充分消毒再上一層新的液態OK蹦。

游佩雯在臉書專頁「長生不老藥師姬．游佩雯藥師」發文分享，每年總要處理好幾件有關液態OK繃的災情。近日值班時遇到有太太帶著先生來問：「他這個傷口都不會好，一個禮拜反而變痛了？」一問之下，發現又是錯誤使用液態OK繃引起的。

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游佩雯表示，錯誤使用液態OK蹦的案例她已經屢見不鮮。過往遇過最嚴重的案例是，有小姐來藥局說傷口好痛說要買止痛藥吃，一看傷口，外面一層厚厚液態OK繃裡面已經化膿，最後轉介去整形外科診所引流清創。

其他案例大多都是像這位先生，傷口一個禮拜不會好還變嚴重，才覺得有異常趕快到藥局問藥師怎麼辦，藥師都趕緊衛教正確傷口照顧方式，協助正確自我居家照護。

游佩雯再三強調：液態OK繃，只適合淺層無明顯感染的小傷口。

她解釋，液態OK繃，專有名詞是「液體絆創膏」。從日本買回來，因語言不通，大家可能都沒有仔細看注意事項，這個月就遇到2到3次這樣的案例，針對常見液態OK蹦的迷思，她也澄清如下：

塗抹有疼痛感≠殺菌效果佳

游佩雯表示，液態絆創膏含的成分，頂多只能提供淺層表面短暫的殺菌，有感染風險時，還是要使用外傷藥膏。

不適合大面積傷口

游佩雯引述食藥署資料衛教說明：液態絆創膏依使用方式可分成塗抹式及噴霧式2大類，其使用目的皆為「保護」傷口，通常適用於邊緣整齊之切割傷、手/腳指間、指關節等不規則且較不易包紮處，但應避免用於大面積的傷口、大片擦傷；潰瘍、化膿、燙傷等之傷口；眼睛、鼻子周圍、黏膜及皮膚敏感部位。

她表示液態OK繃錯誤使用在不對的傷口，防水薄膜非常容易把細菌封在傷口裡面滋生，使得傷口惡化。

別當「面膜」每天補一層 得勤換藥

使用液體OK蹦時，每天上藥補一層，宛如在幫傷口敷面膜。游佩雯解釋，其實所有傷口護理程序都是必須先清潔再上藥與敷料，先濕敷去除前一層，充分消毒後，再上一層新的液態OK繃，並觀察傷口變化，如果發生紅腫感染，禁止繼續使用液態絆創膏。另，也不要用撕除方式去除前一層，這樣很容易會有二次傷害。

游佩雯補充，雖然說了這麼多，液態OK繃日常生活中還是在很多時候很方便的，尤其緊急小切割傷的防水真的超方便。藥本身沒有分好壞，重點在於是否正確用藥，用在對的地方、適當的情況都是好藥。

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