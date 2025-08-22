自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

三高找上年輕族群！30歲免費健檢上路半年 近19萬人使用

2025/08/22 17:33

國健署今年元旦起將免費成人健檢年齡下修至30歲，全台約有320萬人符合資格，國健署今（22日）指出，上半年已有將近19萬名30至39歲民眾使用。（圖取自freepik）

國健署今年元旦起將免費成人健檢年齡下修至30歲，全台約有320萬人符合資格，國健署今（22日）指出，上半年已有將近19萬名30至39歲民眾使用。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕高血壓、高血糖、高血脂已不是中老年人的專利，國民健康署調查顯示，18歲以上國人的高血壓、高血糖及高血脂等盛行率分別為27％、11％及26％，成人過重或肥胖比例也突破五成，也就是每2人就有1人超標，為了提早揪出風險，國健署今（2025）年元旦起將免費成人健檢年齡下修至30歲，全台約有320萬人符合資格，國健署今（22日）指出，上半年已有將近19萬名30至39歲民眾使用。

國健署慢性疾病防治組科長鍾遠芳說明，依規定30至39歲民眾每5年可接受一次免費成人預防保健服務，換算下來每年約有64萬人可受惠。若檢查發現三高異常，醫療院所會依狀況轉介至健康管理方案，已確診的三高患者則可納入健保署慢性病計畫進行後續照護。

「三高」往往無明顯症狀，等到出現心肌梗塞、中風等嚴重併發症，往往為時已晚，值得注意的是，當三高再加上「腰圍過粗、好膽固醇不足」，若危險因子達三項以上，就屬於「代謝症候群」。鍾遠芳提醒，民眾可至參與代謝症候群計畫的診所接受健康行為指導，學習飲食與運動管理，降低罹患心血管疾病、糖尿病等慢性病的風險。

國健署長沈靜芬也強調，善用「健康存摺（健保快易通app）」就能即時掌握血壓、血糖、血脂等數值的歷年變化，就醫時也能主動提供醫師參考。呼籲民眾避免三高應從源頭養成健康生活習慣，包括戒菸、節酒、均衡飲食與規律運動，並搭配定期檢查與追蹤，才能有效守護健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中