三高找上年輕族群！30歲免費健檢上路半年 近19萬人使用

國健署今年元旦起將免費成人健檢年齡下修至30歲，全台約有320萬人符合資格，國健署今（22日）指出，上半年已有將近19萬名30至39歲民眾使用。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕高血壓、高血糖、高血脂已不是中老年人的專利，國民健康署調查顯示，18歲以上國人的高血壓、高血糖及高血脂等盛行率分別為27％、11％及26％，成人過重或肥胖比例也突破五成，也就是每2人就有1人超標，為了提早揪出風險，國健署今（2025）年元旦起將免費成人健檢年齡下修至30歲，全台約有320萬人符合資格，國健署今（22日）指出，上半年已有將近19萬名30至39歲民眾使用。

國健署慢性疾病防治組科長鍾遠芳說明，依規定30至39歲民眾每5年可接受一次免費成人預防保健服務，換算下來每年約有64萬人可受惠。若檢查發現三高異常，醫療院所會依狀況轉介至健康管理方案，已確診的三高患者則可納入健保署慢性病計畫進行後續照護。

請繼續往下閱讀...

「三高」往往無明顯症狀，等到出現心肌梗塞、中風等嚴重併發症，往往為時已晚，值得注意的是，當三高再加上「腰圍過粗、好膽固醇不足」，若危險因子達三項以上，就屬於「代謝症候群」。鍾遠芳提醒，民眾可至參與代謝症候群計畫的診所接受健康行為指導，學習飲食與運動管理，降低罹患心血管疾病、糖尿病等慢性病的風險。

國健署長沈靜芬也強調，善用「健康存摺（健保快易通app）」就能即時掌握血壓、血糖、血脂等數值的歷年變化，就醫時也能主動提供醫師參考。呼籲民眾避免三高應從源頭養成健康生活習慣，包括戒菸、節酒、均衡飲食與規律運動，並搭配定期檢查與追蹤，才能有效守護健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法