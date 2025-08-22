自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

減重手術瘦23公斤 卻反覆胃出血緊急輸血

2025/08/22 17:19

部立台中醫院一般外科主任蔡金宏指出，常見減重手術各有優點與風險，術前應跟醫師討論。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕47歲張小姐7年前體重78公斤，BMI為30.5合併三高問題，接受胃繞道減重手術，成功減重23公斤，卻出現胃潰瘍、胃出血等減重手術後併發症，經常嚴重貧血到醫院緊急輸血，今（2025）年7月轉到台中醫院進行胃繞道修正術合併迷走神經截斷手術，解決術後營養吸收不良，與胃酸過多導致的胃出血、貧血問題。

部立台中醫院一般外科主任蔡金宏表示，腹腔鏡減重手術在國內是成熟的技術，但仍有未知的風險，最常見的術後併發症，包括縮胃手術後出現胃食道逆流、胃繞道手術後出現胃腸吻合處潰瘍合併出血，以及所有減重手術後面臨的腸道吸收不良與體力不足等併發症。

159公分的張小姐接受胃遶道減重手術，體重78公斤成功瘦身至55公斤，但兩年前出現減重手術後的嚴重併發症，反覆胃潰瘍、胃出血，導致嚴重貧血，血色素最低掉到6.7，常到醫院緊急輸血，今年7月就醫台中醫院時血色素8.7 （正常值12），血小板僅8萬7000（正常值12萬以上），貧血嚴重。

蔡金宏為張小姐進行胃繞道修正合併迷走神經截斷手術，胃部重新吻合，使部分食物可經由十二指腸吸收，改善體力不足，但保留胃繞道減少小腸吸收達到減重的效果，針對胃潰瘍出血，切斷胃近端支配胃體、胃底的壁細胞的迷走神經，減少胃酸分泌，改善胃酸過多，造成的反覆胃潰瘍與胃出血，術後5天出院。

蔡金宏說，減重手術後併發症大多可由藥物和營養提供改善，少部分嚴重併發症，須由修正手術才能夠完全解決，台中醫院醫療團隊近兩年已協助5位病人解決減重手術併發症，包括兩名胃食道逆流、3個胃腸吻合不適應，都恢復正常生活，術後病人健康、未復胖。

蔡金宏提醒，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群以及血脂異常的風險，比一般人高出3倍，出現高血壓、膝關節炎及痛風的風險也增加2倍因心血管疾病死亡的機率為正常人5倍以上，如果過度病態性肥胖，可以評估接受減重手術，但術前應與注治醫師討論，避免術後併發症的困擾。

蔡金宏建議，減重手術後應採漸進式飲食，初期以清流質、流質、軟質到固體飲食，並細嚼慢嚥，每餐少量多餐，同時要攝取足夠的水分，避免脫水，避免高糖、高脂、刺激性食物，養成規律運動的習慣，及追蹤回診，術後如果出現反覆貧血、營養吸收不良等嚴重併發症，應立即回診治療。

