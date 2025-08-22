自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

運動出現間歇性腹脹 屏醫護理長罹後縱膈腔腫瘤

2025/08/22 17:07

屏東醫院護理長林秀惠（中）分享親身經歷，院長王森稔（右二）、李瑞英醫師（左二）、顏凡偉醫師（右一）等 人給予祝福。（衛福部屏東醫院提供）

屏東醫院護理長林秀惠（中）分享親身經歷，院長王森稔（右二）、李瑞英醫師（左二）、顏凡偉醫師（右一）等 人給予祝福。（衛福部屏東醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「在屏東醫院開刀就好，不用擔心！」一句充滿信心的承諾，讓原本驚惶不安的病人安心留下來接受治療，重拾健康；該名患者正是衛福部屏東醫院護理長林秀惠，她今（22）日分享從照護者到被照護者的心路歷程。

林秀惠說，從事護理工作近30年，平時熱愛運動，下班後總以跑步、健身來紓解工作壓力，但不知從何時起，運動時卻出現間歇性腹脹與呼吸喘，持續了2至3週，初步檢查為胃食道逆流，並無腹水或肋膜積水，卻在進一步檢查後意外發現後縱膈腔腫瘤。

突如其來的診斷，讓林秀惠一度陷入焦慮與不安，家人第一時間建議她前往高雄的醫學中心就醫。但她向屏東醫院胸腔外科醫師李瑞英門診諮詢手術風險時，醫師充滿自信地說一句「在屏東醫院開刀就好，不用擔心！」，讓她選擇在熟悉的醫院接受治療。

手術當天，胸腔外科醫師李瑞英與顏凡偉兩位醫師攜手合作，麻醉科團隊全程守護，順利完成手術，術後醫療團隊從呼吸訓練到肺功能復原，秉持專業與耐心引導，讓林秀惠逐步重拾體力與信心。

「過去我身為醫療團隊的一員，總把跨專科合作與無縫接軌的照護視為理所當然。如今自己成為病人，才深刻體會到團隊專業分工與默契的珍貴。醫師、護理師、各科別間的配合，都讓病人獲得最佳照護」，林秀惠感性分享。

林秀惠表示，目前身體已順利康復並重返臨床工作，繼續守護更多病患，感謝屏東醫院醫療團隊在她最脆弱的時候，給予專業與溫度的支持，讓她能在熟悉的家鄉醫院完成大手術，也讓更多人看見屏東醫療的進步與力量。

