健康網》保護粒線體可緩老化、抗癌 醫曝4關鍵做法

2025/08/22 17:12

如何維護粒線體健康？醫師張家銘建議民眾，應盡量多吃有抗氧化能力的天然食物。像是蔬果、莓果、堅果等；圖為情境照。（圖取自freepik）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼醫界不斷強調「抗氧化、抗發炎」？答案其實與人體細胞內的「粒線體」息息相關。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，粒線體在運作過程中會產生活性氧（ROS），一旦累積過多，恐造成慢性發炎，恐成為糖尿病、關節炎、心血管疾病甚至癌症的「幕後黑手」。

粒線體的健康狀態，幾乎決定老化的速度，也決定是否會生病。張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文表示，粒線體就像細胞裡的小發電廠，把食物轉換成能量，供應我們走路、思考、甚至呼吸。但發電的過程難免會冒火花，這些火花就是活性氧族（ROS）。

他表示，正常情況下，身體的抗氧化系統會幫忙滅火，可是一旦火花太多、清不掉，就會造成氧化壓力，把DNA、蛋白質甚至細胞膜都燒壞，讓細胞受損、死亡。研究發現，當粒線體「工廠」老化、維修不良，ROS會越堆越多，還會釋放出損傷訊號，讓免疫系統長期處在「錯誤報警」狀態，結果就是慢性發炎。

張家銘解釋，短時間的發炎對抗病菌沒問題，但如果長期這樣，警鈴一直誤響，免疫系統就會分不清楚，導致慢性發炎。這樣的慢性發炎，是導致糖尿病、關節炎、心血管疾病甚至癌症的「幕後黑手」。同時，隨著年紀增長，粒線體DNA突變累積，能量產生效率下降，老舊的粒線體清不掉，ROS越積越多，結果就是慢性發炎加劇，老化加速。

如果要保護粒線體，最直接的方法就是從生活做起。張家銘提出以下的4項建議：

●飲食

民眾應盡量多吃有抗氧化能力的天然食物。蔬果、莓果、堅果和茶類裡的多酚、花青素、兒茶素、維生素C及E，都是幫忙清理ROS的天然武器。簡單記一個原則：餐桌上顏色愈多，粒線體就愈開心。

●運動

在運動上，規律的有氧與肌力訓練能讓粒線體「越練越強」。每次運動不只是消耗卡路里，更是在清除老舊的粒線體，換上新的，就像給細胞換電池。

●作息

在作息上，睡眠就是粒線體的維修時間。熬夜等於逼工廠24小時不停工，結果就是提早壞光光。規律睡眠，就是給粒線體最好的修復機會。

●心情

在心情上學會減壓。壓力荷爾蒙皮質醇（cortisol）會加重發炎和氧化壓力，間接傷害粒線體。別小看深呼吸、冥想、聽音樂或和朋友聊天，這些小小的放鬆，背後都有科學根據。

