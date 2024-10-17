健康網》「5要原則」防食品中毒！ 營養師：別忽略洗手

余朱青說，預防食品中毒的5要原則：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度；圖為情境照。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期食安事件頻傳，可能會擔心自己也身處在危險當中。營養師余朱青在臉書專頁「余朱青 營養師」發文分享，食品中毒的預防方法，遵守「5要原則」：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度；還有3點要注意，發霉食品即丟棄、挑選信譽優良的商家、不購買來路不明的食品。若留意食品衛生，可以有效降低食品中毒的機率。

食品中毒意思

余朱青指出，食品中毒是指，「2人以上」攝取「相同的食品」，而發生「相似的症狀」。若因攝食肉毒桿菌或食品，造成急性食品中毒（如化學物質、天然毒素等），即使只有一人，也算在內。

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中毒6種類

細菌性食品中毒：米酵菌酸、腸炎弧菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、大腸桿菌、肉毒桿菌、仙人掌桿菌等。

病毒性食品中毒：諾羅病毒、輪狀病毒等。

黴菌毒素食品中毒：黃麴毒素、赭麴毒素、橘黴素、棒麴毒素等。

植物性食品中毒：馬鈴薯-茄鹼等。

動物性食物中毒：河豚毒素、熱帶性海魚毒、貝毒素等。

化學性食品中毒：重金屬、農藥殘留等。

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