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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

帶有裘莉同款基因！29歲正妹戰勝最惡性乳癌 重返澳洲跳傘圓夢

2024/10/17 18:20

賴小姐罹最惡性的三陰性乳癌第4期，接受蔡易臻醫師治療抗癌有成，今年6月赴澳挑戰跳傘。（記者蔡淑媛攝）

賴小姐罹最惡性的三陰性乳癌第4期，接受蔡易臻醫師治療抗癌有成，今年6月赴澳挑戰跳傘。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕29歲賴小姐4年前在澳洲遊學打工時發現左乳有腫塊，因疫情難以回台，短短半年就嚴重惡化，回台時腫瘤10公分大，幾乎要刺穿皮膚，且遠端轉移骨頭、局部淋巴，罹患最惡性的三陰性乳癌第4期，檢測與國際巨星安潔莉娜裘莉相同的BRCA遺傳性乳癌基因變異，經過化療、手術，每天服用健保有條件給付的PARP抑制劑藥物，勇敢抗癌有成，今年6再赴澳洲挑戰跳傘，完成因病中斷的夢想，未來也將嘗試廚師工作。

賴小姐抗癌有成，今年6月赴澳挑戰跳傘圓夢。（記者蔡淑媛翻攝）

賴小姐抗癌有成，今年6月赴澳挑戰跳傘圓夢。（記者蔡淑媛翻攝）

三陰性乳癌 5年復發率高

台中榮總乳房腫瘤外科醫師蔡易臻指出，三陰性乳癌惡性度高，5年復發機率高達28％，惡化、轉移都快，且治療方式少，約占全部乳癌類型的15％至20％，未滿40歲的患者中發生率更高，三陰性乳癌患者中約3％到8％可能帶有BRCA基因變異。

蔡易臻醫師指賴小姐罹最惡性的三陰性乳癌第4期，左乳有10公分腫瘤，轉移多處淋巴及骨頭。（記者蔡淑媛攝）

蔡易臻醫師指賴小姐罹最惡性的三陰性乳癌第4期，左乳有10公分腫瘤，轉移多處淋巴及骨頭。（記者蔡淑媛攝）

蔡易臻說，BRCA遺傳性乳癌基因變異，終身罹患乳癌的機率高達83％以上。比一般婦女約13％罹患乳癌的機率高出許多，若有生育，50％機率會把BRCA基因遺傳給子女，目前國人帶有該基因變異約0.8％。

在澳發現5元硬幣腫塊 返台時已壘球大

針對BRCA遺傳性乳癌基因變異的三陰性轉移性乳癌患者，健保目前有條件補助口服藥PARP抑制劑，促使具有BRCA基因缺陷的癌細胞凋亡，以賴小姐情形為例，5年存活率僅約12％，可降低疾病惡化或死亡風險42％。

賴小姐2020年在洗澡時摸到左乳有小腫塊，在澳洲就醫檢查高度懷疑是乳癌，當時全球新冠疫情嚴峻，返台路一波三折，許多班機停飛、取消，好不容易回到台灣時5元硬幣大腫瘤已經變成壘球大，腫瘤變形、痛到坐輪椅就醫，必須打嗎啡止痛，確診三陰性乳癌第4期，但她勇敢抗癌，接受18次化療，幸運得是化療反應佳，腫瘤縮小一半，開刀摘除腫瘤、及淋巴廓清術，已經看不到癌細胞，接著每天服用PARP抑制劑藥物，必須終身服藥，追蹤至今，控制良好，未復發。

BRCA基因變異與多項癌症有關 有家族史建議篩檢

賴小姐檢查BRCA基因由母親帶原，媽媽和姊姊健康，但須定期乳癌篩檢追蹤，蔡易臻提醒，今年年中起健保針對三陰性乳癌患者提供檢測基因部分給付；另外，BRCA基因變異也與胰癌、胃癌、卵巢癌等有關，有家族史建議篩檢。

蔡易臻補充說，乳癌1至3期治療的5年存活率有80％、90％以上，第4期則降到30％以下，但乳癌治療多元且成熟，即使第4期仍不要放棄希望；賴小姐也說「只要能治療，隔天醒來我一定要好好活下去！」

賴小姐樂觀抗癌，今年繪畫抒發心情，完成line貼圖。（記者蔡淑媛攝）

賴小姐樂觀抗癌，今年繪畫抒發心情，完成line貼圖。（記者蔡淑媛攝）

賴小姐罹最惡性的三陰性乳癌第4期，接受蔡易臻醫師治療，勇敢抗癌。（記者蔡淑媛攝）

賴小姐罹最惡性的三陰性乳癌第4期，接受蔡易臻醫師治療，勇敢抗癌。（記者蔡淑媛攝）

賴小姐罹最惡性的三陰性乳癌第4期，接受中榮外科團隊治療，抗癌有成。（記者蔡淑媛攝）

賴小姐罹最惡性的三陰性乳癌第4期，接受中榮外科團隊治療，抗癌有成。（記者蔡淑媛攝）

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