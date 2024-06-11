左腳跟粉碎性骨折 微創手術重建讓少女擺脫拐杖

18歲少女小君騎車自摔造成左腳跟粉碎性骨折（左圖紅框），醫師以微創手術重建患者的左腳跟（右圖紅框）。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕18歲少女小君在便利商店上班，日前下班騎車返家因太累自摔，左腳跟整個扭曲變形痛到快休克，經送急診搶救，醫師安排X光檢查，發現左腳跟出現粉碎性骨折，所幸骨科醫師使用微創跗骨竇方式，完成關節內粉碎性骨折復位、植骨支撐塌陷後的跟骨及鋼板固定骨折重建左腳，歷經3個月的治療和復健後，終於擺脫輪椅和拐杖恢復正常生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文表示，腳跟骨在日常行走、工作和運動時支撐我們的腳，是人體非常重要的構造。腳跟骨骨折是相對罕見的骨折，佔所有骨折的1-2%，最常發生在工作時從高處掉落或是車禍意外。因跟骨骨折往往都是非常粉碎，要將粉碎的骨折拼回原來的形狀非常困難，不少患者在骨骼癒合後仍會疼痛，部分病人則會出現創傷後關節炎需再進行進一步的手術。

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仁愛長庚合作聯盟醫院運動醫學科主任劉永川指出，因腳跟骨附近的皮膚軟組織相對較薄，創傷後往往會造成嚴重的軟組織受損，除腫痛外常還會有水泡產生，嚴重的可能還會發生腔室症候群造成神經和血管受損。此外，腫脹受損的軟組織常導致手術的傷口癒合不佳，若有抽菸的病人，更容易發生傷口皮膚壞死或感染的併發症。

劉永川、蔡秉叡醫師聯手以微創跗骨竇的手術方式重建左腳跟，對軟組織的傷害比較小，併發症也比較少，讓少女3個月後順利恢復正常行走。（記者陳建志攝）

林口長庚外傷骨科醫師蔡秉叡說，跟骨骨折可分為關節內或關節外的骨折，關節內的骨折要進行復位固定手術難度較高。傳統手術方式會開較大的傷口，手術視野大要進行復位及固定較容易但也會有較多的傷口癒合問題。本次手術使用微創跗骨竇（sinus tarsi）方式，利用微創的傷口完成關節內粉碎性骨折的復位、植骨支撐塌陷後的跟骨及鋼板固定骨折，此方式對軟組織的傷害比較小，併發症也比較少。

劉永川提醒，腳跟骨骨折除骨折復位困難外，也要確認距下關節、距骨、腓骨、神經、肌腱等其他部位是否也有合併受損。手術後的傷口照護更是一大難題，在術前可考慮安排高壓氧治療來減緩腳跟腫脹和穩定軟組織，術後也可藉由高壓氧治療來促進傷口癒合和改善血液循環。因跟骨骨折後常有疼痛、感染、癒合不良、關節炎等併發症，建議民眾應即早尋求專業骨科醫師治療。

劉永川主任（右）及林口長庚外傷骨科蔡秉叡醫師（左），聯手為患者重建左腳跟，讓患者擺脫輪椅和拐杖回到日常生活。（記者陳建志攝）

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