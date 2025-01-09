同日完成4例心肝腎移植 台北慈濟移植團隊接力續命

台北慈濟醫院消化外科主任伍超群為接受肝臟移植手術的黃先生檢查傷口。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北慈濟醫院於去（2024）年底同日完成4例移植手術，分別為1例心臟、1例肝臟與2例腎臟移植，接力續命，病人於日前陸續出院，接受肝臟移植的黃先生最後出院，他感恩捐贈者的無私大愛，也感恩醫療團隊的照顧，希望未來某天能夠捐贈自己尚可使用的器官，將這份大愛延續下去。

61歲黃先生任職保全工作，收入不豐厚，生活壓力使他養成酗酒習慣，幾乎每天都要飲上兩瓶高粱酒，3年多前他出現腹瀉不止症狀，有次甚至在家門口因為眩暈導致意識不清，緊急就醫後被診斷為肝硬化。

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後來不適症狀越來越頻繁，嚴重影響生活，轉至台北慈濟醫院胃腸肝膽科求治，經檢查有腹水、肝性腦病變等症狀，為酒精性肝炎第3期，肝臟已經失去正常功能，遂轉診至消化外科主任伍超群門診，持續追蹤並進一步執行移植評估，最終於去年年底配對成功、完成全肝移植。

伍超群指出，酒精性肝炎是一種因長期過量飲酒導致肝臟損傷的炎症性疾病，酒精的代謝過程會產生毒性物質，對肝細胞造成損害，典型症狀包括黃疸、噁心等等，但若嚴重到有腹水、肝性腦病變，對肝臟影響不可逆，極可能危及生命，最終只能進行肝臟移植。

但移植並非易事，根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，目前約有950位病人等待肝臟移植，而去年僅完成354例移植手術，配對成功的機率少之又少。此外，肝臟移植通常以「屍肝」為主，因其能避免對活體捐贈者造成健康風險，唯有出現緊急狀況才能由五等親內的家屬評估「活肝移植」的可行性。

而肝臟移植通常又能分為「全肝移植」及「部分肝移植」，需要醫師評估病人目前肝臟功能，決定治療方針，黃先生由伍超群執刀進行全肝移植，手術首先要把原本的肝臟移除，再仔細將移植肝與下腔靜脈、門靜脈、肝動脈與膽管進行重建，讓血液能夠順利流通，使移植肝能夠開始運作。

伍超群說，肝臟移植和其他移植相同，病人術後可能面臨排斥反應，需終生服用免疫抑制劑，增加感染及併發症的風險，因此日常生活不可不慎。

黃先生（中）肝臟移植成功，台北慈濟醫院為他舉辦祝福會。（台北慈濟醫院提供）

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