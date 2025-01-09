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同日完成4例心肝腎移植 台北慈濟移植團隊接力續命
〔記者翁聿煌／新北報導〕台北慈濟醫院於去（2024）年底同日完成4例移植手術，分別為1例心臟、1例肝臟與2例腎臟移植，接力續命，病人於日前陸續出院，接受肝臟移植的黃先生最後出院，他感恩捐贈者的無私大愛，也感恩醫療團隊的照顧，希望未來某天能夠捐贈自己尚可使用的器官，將這份大愛延續下去。
61歲黃先生任職保全工作，收入不豐厚，生活壓力使他養成酗酒習慣，幾乎每天都要飲上兩瓶高粱酒，3年多前他出現腹瀉不止症狀，有次甚至在家門口因為眩暈導致意識不清，緊急就醫後被診斷為肝硬化。
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後來不適症狀越來越頻繁，嚴重影響生活，轉至台北慈濟醫院胃腸肝膽科求治，經檢查有腹水、肝性腦病變等症狀，為酒精性肝炎第3期，肝臟已經失去正常功能，遂轉診至消化外科主任伍超群門診，持續追蹤並進一步執行移植評估，最終於去年年底配對成功、完成全肝移植。
伍超群指出，酒精性肝炎是一種因長期過量飲酒導致肝臟損傷的炎症性疾病，酒精的代謝過程會產生毒性物質，對肝細胞造成損害，典型症狀包括黃疸、噁心等等，但若嚴重到有腹水、肝性腦病變，對肝臟影響不可逆，極可能危及生命，最終只能進行肝臟移植。
但移植並非易事，根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，目前約有950位病人等待肝臟移植，而去年僅完成354例移植手術，配對成功的機率少之又少。此外，肝臟移植通常以「屍肝」為主，因其能避免對活體捐贈者造成健康風險，唯有出現緊急狀況才能由五等親內的家屬評估「活肝移植」的可行性。
而肝臟移植通常又能分為「全肝移植」及「部分肝移植」，需要醫師評估病人目前肝臟功能，決定治療方針，黃先生由伍超群執刀進行全肝移植，手術首先要把原本的肝臟移除，再仔細將移植肝與下腔靜脈、門靜脈、肝動脈與膽管進行重建，讓血液能夠順利流通，使移植肝能夠開始運作。
伍超群說，肝臟移植和其他移植相同，病人術後可能面臨排斥反應，需終生服用免疫抑制劑，增加感染及併發症的風險，因此日常生活不可不慎。
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