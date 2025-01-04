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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》順腸迎新年全攻略 深綠色「熟菜」更高纖

2025/01/04 19:06

想要預防痔瘡、便秘問題。醫師建議多選擇深綠色蔬菜如菠菜，而且「熟菜」比生菜更容易吸收纖維；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

想要預防痔瘡、便秘問題。醫師建議多選擇深綠色蔬菜如菠菜，而且「熟菜」比生菜更容易吸收纖維；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新的一年，人生也要順「腸」！痔瘡手術女醫師鍾雲霓為民眾做腸道健康「總複習」，她衛教指出，想要預防痔瘡與便秘，調整飲食與生活習慣才是根本，應該多攝取水溶性纖維如菇類。而熟菜比生菜更容易吸收纖維，建議多選擇深綠色蔬菜如菠菜。此外，像是定期運動、每日喝足水等也是很好的護腸方法。

台灣每年消耗4.6顆便秘藥

痔瘡手術女醫師鍾雲霓於臉書粉專「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文指出，痔瘡是肛門的正常結構，但長期便秘、排便過度用力、久坐等因素可能引發腫脹或脫垂，導致不適與出血。 台灣每年消耗「4.6億顆便秘藥」，反映便秘問題普遍且嚴重。過度依賴藥物並非健康的解決方案，調整飲食與生活習慣才是根本之道。

痔瘡、肛裂、便秘不一樣

鍾雲霓說明，痔瘡與肛裂有區別，痔瘡引起的疼痛不一定跟隨著排便；而肛裂則是排便過程中製造的小傷口，會同時如刀割般的劇痛。而痔瘡與便秘可以從便血分辨，痔瘡出血多為鮮紅色，可能伴隨排便後腫脹疼痛；若血液顏色偏暗或混入糞便中，則需警惕腸癌可能性。

醫師表示，痔瘡與便秘可以從便血分辨，痔瘡出血多為鮮紅色，可能伴隨排便後腫脹疼痛；若血液顏色偏暗或混入糞便中，則需警惕腸癌可能性；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，痔瘡與便秘可以從便血分辨，痔瘡出血多為鮮紅色，可能伴隨排便後腫脹疼痛；若血液顏色偏暗或混入糞便中，則需警惕腸癌可能性；情境照。（圖取自shutterstock）

糞便顏色看警訊

●灰白便：可能與膽汁分泌異常相關，是胰臟癌或膽管癌的警訊，應立即就醫。

●黑便：多為上消化道出血徵兆。

●紅便：需排查痔瘡或腸道出血原因。

●綠便：多與飲食相關，但如持續出現需注意。

●痔瘡脫垂與貧血。

●痔瘡嚴重時可能脫垂並無法推回，導致慢性失血與貧血，需及早就醫處理。

醫師表示，從糞便顏色能看出健康警訊，例如紅便需排查痔瘡或腸道出血原因；綠便多與飲食相關，但如持續出現需多多注意等；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，從糞便顏色能看出健康警訊，例如紅便需排查痔瘡或腸道出血原因；綠便多與飲食相關，但如持續出現需多多注意等；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

餐前最好搭配高纖低卡食物

針對痔瘡與便秘的預防對策，鍾雲霓表示，飲食改善是關鍵，多攝取水溶性纖維，例如菇類、玉米筍與芭樂，比單純增加益生菌更有效；熟菜比生菜更容易吸收纖維，建議多選擇深綠色蔬菜，如：空心菜、菠菜。餐前食用高纖維、低熱量食物，如菇類和零卡果凍，也有助於維持腸道順暢，控熱量同時改善便秘。

另外，養成健康的排便習慣也很重要，如避免久坐馬桶或過度用力。每日補充足夠水分，有助於軟化糞便，降低排便難度；並要適當運動，久坐不動與痔瘡高度相關，適當的運動可幫助腸道蠕動，降低痔瘡風險。

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