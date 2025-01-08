饗饗食物中毒》疑生魚片釀禍 學者：山葵和它殺菌有限

知名自助餐廳「饗饗」信義店爆出疑似食物中毒事件，多名顧客5日用餐後，隔日出現上吐下瀉症狀，緊急送醫治療。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名自助餐廳饗饗信義店爆出疑似食物中毒事件，截至今（8）日上午11點為止，醫院通報就醫人數已達19人，均在用餐後隔日上吐下瀉，緊急送急診治療，矛頭指向生魚片等生食。營養學者洪泰雄表示，為確保生魚片安全，關鍵在選擇新鮮和妥善保存魚肉並適量食用。而針對「山葵和蘿蔔絲能殺菌」的說法，他表示效果非常有限。

清口解膩 白蘿蔔絲5效果

洪泰雄於臉書發文分享，吃生魚片時搭配白蘿蔔絲，其主要目的並不是殺菌，而是以下5點原因：

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●清口與解膩：白蘿蔔絲的清脆口感和淡淡的辛味，可以清除口腔中的魚腥味或油膩感，讓味蕾更敏感，品嘗下一口生魚片時更能體會魚肉的鮮甜。

●增加纖維攝取：生魚片屬於高蛋白但低纖維的食物，搭配白蘿蔔絲可以補充膳食纖維，幫助消化，也有助於平衡整餐的營養。

●視覺效果：白蘿蔔絲常作為裝飾，讓生魚片的擺盤更有層次，看起來清爽又精緻。

●口感搭配：白蘿蔔絲與生魚片在口感上形成對比，增加食物的多樣性，讓整體口味更加豐富。

●傳統與文化：日本飲食文化中，搭配白蘿蔔絲是一種習慣，用來突顯生魚片的質感與鮮度，也讓整體呈現更接近自然的意象。

洪泰雄指出，為確保生魚片安全，關鍵在選擇新鮮和妥善保存魚肉並適量食用。針對山葵和蘿蔔絲能殺菌的說法，他表示效果非常有限；示意圖。（圖取自photoAC）

吃得安心 要靠挑新鮮、適量吃

洪泰雄表示，白蘿蔔本身含有某些酵素（如過氧化物酶）和辛辣成分（如芥子油），具有一定的抗菌作用，但這種效果非常有限，並不是吃白蘿蔔絲的主要目的。如果要確保生魚片的安全，關鍵還是選擇新鮮和妥善保存的魚肉，並適量食用。山葵倒是有一定的抗菌效果，但也是輔助性質。總結來說，白蘿蔔絲的功能更偏向於提升口感、清爽解膩和視覺享受，而非殺菌。

愛吃生魚片 當心海獸胃線蟲

另，禾馨民權健康管理診所院長林相宏曾於臉書粉專「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」衛教指出，生魚片中可能含有「海獸胃線蟲」，這種寄生蟲的幼蟲常寄生於鮭魚、鯖魚、魷魚等魚類體內，若未經妥善冷凍處理，食用後可能引發感染。他提到，海獸胃線蟲會附著於胃壁，引發噁心、嘔吐、腹瀉甚至血便等症狀，症狀可能持續數天至數個月，但不會對人體構成嚴重威脅。

林相宏強調，烹煮或低溫冷凍是殺死寄生蟲的有效方式，建議生魚片須冷凍至攝氏-35度以下並保持15小時，或攝氏-20度冷凍7天以上，才能有效降低感染風險。此外，他提醒生食和熟食的刀具、砧板應分開使用，以避免交叉污染。也不要相信芥末、醋、醬油等辛香料可以殺死寄生蟲，這些是毫無科學根據的迷思。

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