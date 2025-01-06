健康網》吃鹹酥雞怕「腹」擔？ 營養師：配3食物去油解膩

營養師表示，消夜吃鹹酥雞可以搭配高纖食物，可以促進消化、減少油脂吸收、延長飽腹感；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鹹酥雞是許多人消夜的最愛！營養師張語希在臉書專頁發文指出，這樣高油脂、高鹽分的消夜，不僅容易讓人發胖，還可能增加心血管和腸胃問題的風險，因此分享，搭配3樣高纖食物，如蔬菜沙拉、地瓜、毛豆，可以促進消化、減少油脂吸收、延長飽腹感。

消夜搭配3高纖食材 助去油解膩

●蔬菜沙拉：可加入小黃瓜、番茄、胡蘿蔔等新鮮蔬菜，這些食材富含膳食纖維，不僅能減少油脂吸收，還能補充維生素與礦物質。建議買現成沙拉，或自己動手製作健康沙拉，輕鬆又美味。

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營養師指出，吃消夜可搭配生菜沙拉，加入小黃瓜、番茄、胡蘿蔔等新鮮蔬菜，不僅能減少油脂吸收，還能補充維生素與礦物質；示意圖。（圖取自freepik）

●地瓜：富含膳食纖維，是健康碳水化合物的最佳選擇，另外，吃地瓜墊胃，香甜的味道能解油膩，還能降低炸物攝取量，建議選擇小地瓜，其份量剛剛好，飽腹又不負擔。

●毛豆：含豐富的膳食纖維和植物性蛋白質，是消夜中的健康明星，增加飽足感，減少對油炸食品的依賴，是素食者的好選擇，建議選擇無鹽毛豆會更健康。

張語希分享，炸物攝取後容易產生不平衡的脂肪酸，這時可以補充好的油脂，像是橄欖油、魚油、亞麻仁油幫助身體代謝並達到平衡，讓享受美味的同時也能輕鬆守護健康。

最後，張語希提醒，以上這些方法只是小撇步，讓偶爾嘴饞時也能用更健康的搭配方式滿足自己口腹之慾，少吃炸物才是健康之道。

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