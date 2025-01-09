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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡不只提神！ 研究：適量喝還緩解便秘、腸阻塞

2025/01/09 07:31

醫師引述研究表示，每天攝取咖啡因可能有助於治療並預防便秘、腸阻塞，不過要注意適量，否則咖啡利尿、刺激胃酸分泌，反而讓腸道更加不舒服，加劇便秘。（圖取自photoAC）

醫師引述研究表示，每天攝取咖啡因可能有助於治療並預防便秘、腸阻塞，不過要注意適量，否則咖啡利尿、刺激胃酸分泌，反而讓腸道更加不舒服，加劇便秘。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了提振精神，咖啡已成為現代上班族日常不可或缺的一部分。台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純引述研究表示，每天攝取咖啡因可能有助於治療，並預防便秘、腸阻塞，不過要注意適量，否則咖啡利尿、刺激胃酸分泌，反而讓腸道更加不舒服，身體更缺水份讓大便更難排出。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文說明，從新陳代謝的角度來看，啜飲一杯黑咖啡並不會產生能量，本身的卡路里也少到可以接近於零，其餘的營養價值也著實不算太高。

很多人離不開咖啡，關鍵就在於「咖啡因」與「多酚」，不僅影響腸道、便秘、甚至國外還有人用來治療腸阻塞。

咖啡可刺激腸蠕動  便秘情況少

黃郁純指出，結腸運動功能障礙是便秘的原因之一，咖啡因在胃腸道的運動活動中發揮重要作用，咖啡會刺激某些人遠端結腸的運動反應，2024年《英國醫學會·公共衛生》（BMC Public Health）就發表研究指出，在調整年齡、性別、PIR、飲酒、BMI、膳食纖維和水分後，發現較高的咖啡因攝取量與較低的便秘機率相關，每天攝取咖啡因可能有助於治療便秘，沒有便秘的人也可養成適量食用含咖啡因食物來預防便秘。

值得注意的是，這項研究數據對於老年人而言，並沒有獲得太大的成果，反而在年輕人與中年人影響較深。

咖啡因可增加益生菌活性 緩解「腸阻塞」

黃郁純表示，咖啡因可能增加益生菌的活性，有利於腸道蠕動，同時預防腹脹、腹痛，也能舒緩手術治療後的腸阻塞，在《Digestive Surgery》有一篇文獻系統回顧分析，當中也發現術後服用咖啡可以改善腸蠕動，縮短首次排便時間、首次排氣時間和排便時間，使用咖啡作為預防術後腸阻塞的手段，可以改變外科術後促進復原的方式。

為什麼會發生腸阻塞？她解釋，其實腸阻塞多半出現在腸道沾黏，像是腹部手術、骨盆手術、剖腹手術、子宮內膜異位症、蟹足腫體質、甚至是進階的大腸扭結與大腸癌等都會造成腸阻塞，外科手術後導致的腸阻塞後遺症是因為手術後，腸道潤滑層的功能接觸到外界而變差，容易引起沾黏。

咖啡因攝取過量 易心悸

黃郁純提醒，咖啡因是咖啡的主要水溶性成分。茶、巧克力等也能補充咖啡因，但咖啡因攝取過量容易造成心悸，咖啡攝取過多則會有利尿作用、刺激胃酸分泌，反而讓腸道更加不舒服，身體更缺水份，讓大便更難排出。

醫師提到，食用茶、巧克力等也能補充咖啡因，但仍需注意適量；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師提到，食用茶、巧克力等也能補充咖啡因，但仍需注意適量；示意圖。（圖取自photoAC）

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