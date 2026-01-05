自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不是少吃 百萬網紅專家曝：想瘦肚子必戒「這一樣」

2026/01/05 19:06

專家表示，不要在吃完大餐後喝汽水，那是最容易轉成脂肪的時刻；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，不要在吃完大餐後喝汽水，那是最容易轉成脂肪的時刻；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人努力控制飲食，仍擺脫不了腹部脂肪。美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）提醒，減少肚子脂肪最關鍵的，往往不是你吃了什麼，而是你「喝了什麼」。只要養成正確的進食與飲用習慣，戒掉汽水等含糖飲料，甚至不用額外的減重技巧，有機會改善體脂問題。

帕爾透過影片說明「代糖是如何導致腹部脂肪的」，幫助民眾了解如何保護腸道健康。他表示，日出到日落進食，是減脂的基本原則，只要能每天穩定、長期遵守這個時間原則，身體的代謝節奏就會逐漸回到正軌，脂肪不易囤積。不過，若已經做到這一點，效果仍不理想，可能還得回頭檢視生活中被忽略的小習慣，其中最具破壞力的一項，就是「含糖飲料」。

1罐汽水就足以超標

帕爾接著說，汽水與含糖冷飲、本質是高糖飲品。許多人喝它們並不是因為特別好喝，可能因口渴，找到方便、隨處可得的飲料，久而久之成了習慣。要小心的是，當你喝下1罐含糖飲料後，可能約20分鐘內，大量糖份會刺激胰臟分泌胰島素。

他提及，胰島素的任務，是把血糖轉換為能量，原本是為了應付即將到來的活動或運動。然而，現代人多半喝完飲料後並不活動，甚至還會再喝一罐，結果這些「用不到的能量」就被轉成脂肪，直接儲存在腹部，長期造成腹部脂肪也就一層一層累積。

帕爾提醒，一般成年人每天約需要2000大卡維持體重，其中能分配給碳水化合物與糖的額度，非常有限。以亞洲常見飲食來看，米飯、麵食、豆類本身就已經提供大量碳水化合物，幾乎沒有多餘空間再承受額外的糖。一罐可樂就含有約40公克的糖，等於直接「硬擠」進身體，身體雖發出「已無空間」的訊號，但糖份仍進來，最後只能被迫轉為腹部脂肪儲存。

同時，無糖汽水比想像的更糟，帕爾強調，不少人以為改喝「無糖汽水」就比較健康，事實恰恰相反。無糖汽水最大的問題在於人工甜味劑，它會欺騙大腦，讓身體誤以為糖份來了，仍然刺激胰島素分泌，但實際上卻沒有真正的能量可處理。長期反覆出現這種「假警報」，會讓胰島素逐漸失去作用，形成胰島素阻抗。

不少民可能會問，到底應該喝什麼？帕爾認為，如果口渴，水永遠是最好的選擇。也要注意市售包裝果汁，因其含有大量隱藏糖份，本質上與汽水差異不大。想減肚子，請記住這4件事：

●不要在吃完大餐後喝汽水，那是最容易轉成脂肪的時刻。

●不要相信無糖汽水的健康迷思，它並不等於安全。

●外出聚餐、婚宴、派對時，主動選擇水。

●從自己開始改變環境，家中與活動中不提供含糖飲料。

帕爾總結，減少腹部脂肪，不需要極端方法，只要戒掉含糖飲料、調整進食時間，就能守護健康。

