自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

與藥師做朋友》肺阻塞病人的非藥物治療有哪些？

2026/01/06 09:00

避開肺阻塞危險因子直接的根本作法，包括戒菸、遠離汙染嚴重的地區、隨時保持居家及工作場所清潔；圖為情境照。（圖取自freepik）

避開肺阻塞危險因子直接的根本作法，包括戒菸、遠離汙染嚴重的地區、隨時保持居家及工作場所清潔；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／項怡平

肺阻塞（COPD）病人正確的使用藥物是穩定病情不可缺少的一部分，但影響肺阻塞的原因及面向十分廣泛，改變一些日常生活習慣也能夠幫助改善病情。美國胸腔醫學會對肺部復健的定義為「藉由完整詳盡的病人評估，擬定個別化治療計畫，治療計畫內容包括運動訓練、衛教和自我管理來促進行為改變，改善慢性呼吸道疾病病人身體及心理狀況，並增進病人自身對促進長期健康的堅持。」

首先，避開危險因子是最直接的根本作法，例如戒菸、遠離污染或霧霾嚴重的地區、隨時保持居家及工作場所的清潔，都能有效防止病情的惡化；定期做適合強度的運動，對於改善肺功能和行動受限程度也有很大的幫助；而多走出戶外曬太陽對於可能伴隨引發的抑鬱等心理層面的症狀會有正向幫助。

至於日常飲食方面，盡量少量多餐，保持飲食的均衡，不要吃過油或容易引發脹氣、便祕的食物，且多補充水分能緩解氣管黏液的分泌，平時保持充足的體力，不要熬夜讓身體太疲勞。

此外，定期施打肺炎鏈球菌或流感疫苗，減少肺部被微生物或病毒感染的可能性；對於較為嚴重的病人，需定期追蹤與監控，如藥物控制效果不佳，可尋求氧氣輔助治療，甚至考慮手術治療。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中