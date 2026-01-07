自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腸道是免疫總司令部！名醫揭3吃法打造防護罩

2026/01/07 19:34

科博特診所院長劉博仁指出，想要鞏固腸道免疫作用，不只補充益生菌，應多攝取各類蔬菜等富含纖維食材，提供好菌食物益生質；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人都知道「腸道是人類的第二個大腦」，但其實腸道也是抗病的免疫指揮中心。科博特診所院長劉博仁指出，人體有將近7成的免疫細胞都駐紮在腸道裡，常有患者感冒詢問是否要吃維生素C，而他則會反問患者是否肚子脹氣、排便順暢，因為腸道健康與否，才是免疫力的關鍵防線。建議日常多吃好菌食物益生質；少吃破壞黏膜屏障的高糖食物、酒精、止痛藥；適度補充發酵食物；均有助打造鋼鐵免疫力。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，很多人不知道人體有將近70%的免疫細胞其實都駐紮在腸道。簡單來說，腸道如同身體最繁忙的海關，每天吃進去的食物除了營養，還可能夾帶細菌、病毒、毒素。所以，腸道可說是身體最大的邊境海關，必須把最精銳的部隊淋巴組織部署在黏膜下進行防禦。

此外，劉博仁形容，腸道菌也是免疫細胞的「魔鬼教官」。根據2025年發表的最新研究指出，腸道好菌分解膳食纖維後，會產生一種短鏈脂肪酸 （SCFAs）。它能鞏固腸道黏膜屏障，防止病菌入侵血液，如預防「腸漏症」；也能調節免疫反應，避免身體過度發炎。

劉博仁並進一步說明，把腸道顧好，不只是為解除便秘之苦，更是為了幫身體免疫打造鋼鐵防護罩。日常生活想要鞏固這些腸道共生菌的作用，建議應注意以下3大飲食原則，包括：

1.多吃好菌食物「益生質」：而不是只吞益生菌，如各類蔬菜、洋蔥、大蒜、蘆筍、未精製的全穀類等，這些富含纖維的食物，均是產生短鏈脂肪酸的原料。

2.減少破壞免疫屏障行為：高糖飲食、過量酒精、濫用止痛藥等，都會破壞腸道黏膜屏障，讓免疫系統疲於奔命。

3.適度補充發酵食物：如無糖優格、納豆、味噌等，都是推薦的天然好菌來源。

