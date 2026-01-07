健康網》寒流來襲！ 醫列冬季10大健康警訊一次看

懿安泌尿科診所院長呂謹亨指出，寒流來襲冷空氣刺激氣道易引發氣喘、咳嗽等。除外出應戴口罩避免冷空氣直接吸入，也應規律服用處方藥物；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寒流一波波來襲，氣溫驟降下，對於民眾健康的各種威脅也大增。懿安泌尿科診所院長呂謹亨分享，近來不僅路上聽到救護車警笛聲頻率增加，因頻尿、夜尿、甚至因攝護腺肥大尿不出來的患者也大增。提醒冬季常見10大身心健康風險，日常應預防並多加留意警訊，才是最重要的健康守則。

中央氣象署表示，今（5）日強烈大陸冷氣團南下，氣溫漸降。對此，呂謹亨於臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文說明，冷天對於健康的10大影響與須注意事項如下，日常生活做好應對，才能安度寒冬：

●血壓上升、心血管風險增加：低溫使血管收縮，血壓上升，增加心肌梗塞與中風風險。建議天冷時規律量血壓，心血管疾病患者避免清晨外出，也應注意頭暈、胸悶等警訊。

●頻尿、夜尿增加：由於冷刺激引發「冷誘導性利尿」，使排尿次數增加。提醒不需刻意少喝水，晚上避免攝取大量含咖啡因飲品，保持腹部與下半身保暖，若有攝護腺肥大及本身有排尿問題者，則需進一步治療。

●尿急、膀胱過度活躍症狀加重：冷刺激活化冷受體，如TRPM8，誘發膀胱反射性收縮。可穿著保暖褲、護腰，避免久坐在冰冷座椅上。有尿急問題者可提前如廁，攝護腺肥大及本身有排尿問題者，同樣需進一步治療。

●泌尿道感染風險上升：天冷易憋尿、喝水少，尿液滯留增加感染風險。因此提醒不要憋尿，每日固定喝水量。若出現解尿疼痛、灼熱感應就醫，攝護腺肥大若反覆泌尿道感染，需進一步治療。

●關節僵硬、疼痛加劇：低溫降低關節滑液流動，關節活動度會下降。起床應先暖身再活動，關節處也要注意保暖，並避免突然進行劇烈運動。

●呼吸道症狀惡化：冷空氣刺激氣道，容易引發氣喘、慢性支氣管炎、咳嗽等。提醒外出應戴口罩，避免冷空氣直接吸入。此外，切記應規律使用醫師處方藥物。

●疫力暫時下降：寒冷與日照減少，可能影響免疫細胞活性。建議規律作息、充足睡眠；均衡飲食、補充蛋白質；有慢性病者更需預防感染。

●皮膚乾燥、搔癢、龜裂：低溫與低濕度會使皮膚水分流失，因此，洗澡水不宜過熱，沐浴後，應立即擦保濕乳液，若乾癢嚴重可就醫評估。

●情緒低落、季節性憂鬱：因日照減少，影響血清素與褪黑激素分泌。白天應多曬太陽，維持社交與規律活動；情緒低落若超過2週應求助。

●跌倒與意外傷害風險增加：低溫造成肌肉僵硬、反應變慢、地面濕滑。提醒可穿防滑鞋、夜間起床開燈，若為長者，起身動作宜放慢。

呂謹亨強調，天氣冷不只是「覺得冷」，而是會影響心臟、血壓、泌尿、關節、免疫與情緒等；注意保暖、喝水、不憋尿、慢慢動，可說是冬天最重要的健康守則。

