健康 > 杏林動態

大同工會明集結高市府控跳票 長庚反擊造謠

2026/01/07 19:41

大同醫院由長庚接手經營至今滿1年，工會指控長庚承諾跳票，長庚則回應是不實指控。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕長庚醫療財團法人2025年元旦起接手經營高雄市立大同醫院，在滿１週年之際，高雄市獨立總工會、大同醫院工會、高醫工會宣告明（8）日將在高雄市政府前開記者會，指控大同醫院移轉週年總體檢全不及格、承諾跳票等，高雄長庚除搶先回應留任員工薪水加發逾7萬元外，也將對不實指控保留告訴權。

　工會指出，大同醫院移轉前，市府掛保證長庚接手後，醫護人員勞動條件與福利待遇不但會予以保障，還承諾會進一步提升待遇水準，確保醫療品質。1年的時間過去，無論對醫護人員或是高雄市民而言，看到的卻是一張「支票跳票、承諾落空、醫療品質逐漸崩壞、醫護人員與市民共同受害」通通不及格的成績單，並指「不到1年離職人數已破百人！」、「大同醫院人力幾乎減半…」，要求市府負責並出面解決。

長庚指高醫留任大同醫院員工，2025年薪資較前年實質加發逾7萬元。（高雄長庚提供）

長庚指高醫留任大同醫院員工，2025年薪資較前年實質加發逾7萬元。（高雄長庚提供）

　

高雄長庚表示，接手大同醫院營運迄今，服務量穩定成長持續創新高，全年度健保收入已逾個別醫院總額，同時完成建置24小時心導管團隊及兒科急診駐診，提升緊急醫療量能，提供1萬8千餘長輩及弱勢民眾免掛號費等優惠，落實醫療平權。

此外，照顧前高醫大留任員工，依契約保障其薪資條件，每人每月另加發5000元且納入個人月薪資所得及年終獎金計算基礎、雇主勞退提撥，2025年平均月薪較2024年提高1萬1702元，加上預計發放的年終及考核獎金，等同全年實質加發7萬元以上。

高雄長庚強調，大同醫院營運至今服務量持續穩定成長，且相關作業均合法合規，並在衛生局監督下依合作計畫契約確實執行。對於外部工會及大同工會指控「不到一年離職人數已破百人」、「人力幾乎減半」、「醫療崩壞」及「醫療品質下降」等，經查相關指述內容毫無事實依據，除嚴重損害醫院名譽，並抹殺全院同仁1年多來之努力及付出，針對抹黑造謠者將保留法律追訴權。

