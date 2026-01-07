自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》寒流來關節特別痛？ 醫揭慢性發炎釀心梗、中風危機

2026/01/07 11:19

林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，對於關節炎患者來說，低溫可能導致關節僵硬、疼痛加劇，導致晨間活動更不靈活；情境照。（圖取自freepik）

林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，對於關節炎患者來說，低溫可能導致關節僵硬、疼痛加劇，導致晨間活動更不靈活；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕新年剛過，首波寒流便抵達且持續南下。林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，隨著氣溫下降，身體為了維持體溫，局部微血管會自然收縮，血液循環變慢，使得交感神經系統更加敏感，尤其有類風濕性關節炎等關節炎疾病者，可能出現肢體僵硬與疼痛感加劇。此外，關節發炎還可能影響全身器官，導致長期慢性發炎，增加心腦血管疾病，如心肌梗塞、中風等風險，提醒應多留意。

醫師於臉書專頁「林口長庚風濕過敏免疫科」發文指出，對於類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎等其他關節炎患者來說，低溫可能導致關節僵硬、疼痛加劇，導致晨間活動更不靈活。因此，碰到寒流來襲時，建議患者加強四肢與關節保暖，避免長時間維持同一姿勢，且透過規律、溫和的伸展與活動，有助維持關節活動度。

此外，冷空氣容易刺激呼吸道，有鼻子過敏、氣喘等，也容易引發不適症狀。因此，特別提醒外出時記得配戴口罩，避免冷風直吹口鼻，可有效降低不適感。另，若天冷時睡眠不足、作息不規律或壓力增加，均可能影響病情穩定；提醒患者務必依照醫師指示按時用藥，並且留意身體變化，定期回診追蹤。

另，醫師也曾於臉書專頁發文指出，一談到類風濕性關節炎，很多人以為只是關節發炎的疾病，但其實除了關節發炎外，還可能會影響全身器官。尤其長期處於慢性發炎狀態，心腦血管疾病包含：心肌梗塞、中風、靜脈血栓、肺栓塞等，風險均會增加。

醫師並補充表示，歐盟抗風濕病學會（EULAR）針對類風濕性關節炎可能帶來的心血管疾病風險，也給予以下建議：1.進行心血管疾病風險評估。2.利用頸動脈超音波檢查是否有動脈硬化。3.調整日常行為與生活習慣，如運動、戒菸。4.若血脂異常，需要降血脂治療。5.積極控制疾病活動度。6.病情改善後，降低非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）及類固醇藥物的使用。

